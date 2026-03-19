El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que la decisión de Argentina de retirarse del organismo tendrá consecuencias directas en su seguridad sanitaria.

Durante una conferencia de prensa, el funcionario sostuvo que la medida implica una pérdida compartida tanto para el país como para la comunidad internacional. “La seguridad sanitaria requiere universalidad”, afirmó, al tiempo que remarcó que esta decisión hará que Argentina sea “menos segura”.

Además, Ghebreyesus planteó que la salida no se limita únicamente a la OMS, sino que también impacta en la relación con la Organización Panamericana de la Salud (OPS). “Si Argentina tiene un problema con la OMS, también lo tiene con la OPS”, señaló, destacando la articulación operativa entre ambas entidades.

En ese sentido, explicó que gran parte del trabajo en la región se canaliza a través de la OPS, con la que la OMS mantiene una alineación estratégica en múltiples áreas sanitarias. Por otra parte, el titular del organismo indicó que la situación aún se encuentra en análisis institucional. Si bien el Gobierno de Javier Milei anunció el retiro el pasado 17 de marzo, la desvinculación no será inmediata.

Desde la ONU aclararon que el proceso deberá ser debatido y posiblemente votado en la próxima Asamblea General de miembros, prevista para mayo, lo que deja abierta la evolución del caso en el plano internacional.