El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, fue operado de urgencia este jueves luego de sufrir un problema coronario mientras se encontraba en la Ciudad de Buenos Aires, donde tenía previsto mantener una reunión con el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Según informaron desde el Hospital Italiano, el mandatario presentó un cuadro de intenso dolor precordial y sudoración, por lo que fue atendido de inmediato por el equipo médico del centro de salud.

Tras realizarle estudios de laboratorio e imágenes, los profesionales detectaron una posible angina inestable y resolvieron practicar una cinecoronariografía para evaluar el estado de sus arterias coronarias. En este contexto, el procedimiento permitió diagnosticar una estenosis en una rama de la arteria coronaria derecha, motivo por el cual se le colocó un stent para restablecer el flujo sanguíneo.

Desde el Hospital Italiano informaron que Jaldo evoluciona favorablemente luego de la intervención.

"El paciente presenta una buena recuperación postoperatoria y permanecerá internado para control en esta institución", indicó el parte médico oficial.

Hasta el momento no se informó cuánto tiempo permanecerá internado, ni cuándo podrá retomar su agenda institucional. Tampoco trascendieron modificaciones oficiales sobre las actividades previstas para los próximos días.

Qué procedimiento le realizaron

La cinecoronariografía consiste en la inyección de un medio de contraste en las arterias coronarias para obtener imágenes mediante rayos X y detectar posibles obstrucciones en los vasos que irrigan el corazón.

En el caso del gobernador tucumano, el estudio reveló un estrechamiento significativo de una rama de la arteria coronaria derecha. Frente a ese diagnóstico, los médicos realizaron una angioplastia con colocación de un stent, una pequeña malla metálica que permite mantener abierta la arteria y restablecer el flujo normal de sangre hacia el músculo cardíaco.