El canciller Pablo Quirno cuestionó públicamente a Rosario Central luego de que el club publicara un mensaje de agradecimiento a la Selección argentina tras el subcampeonato en el Mundial 2026 acompañado por una fotografía en la que no aparecen Lionel Messi ni Lionel Scaloni.

La publicación del club fue realizada después de la derrota de Argentina frente a España en la final del Mundial y utilizó una imagen correspondiente al partido de la fase de grupos ante Jordania, donde sí aparece Giovani Lo Celso, futbolista surgido de Rosario Central.

La crítica de Quirno

Desde su cuenta en X, Quirno sostuvo que la ausencia de Messi y Scaloni no fue casual y la relacionó con el histórico vínculo de ambos con Newell's Old Boys, clásico rival de Rosario Central.

"Siempre se puede ser más odioso… sacar a Messi y Scaloni de esta foto por ser de Newell's es otra desgracia institucional", escribió el funcionario.

La explicación que no convenció

Tras las críticas, un usuario identificado como hincha de Rosario Central respondió que la imagen elegida buscaba destacar la presencia de Giovani Lo Celso en la Selección y no excluir deliberadamente a Messi o Scaloni.

Sin embargo, Quirno rechazó esa explicación y sostuvo que la publicación hacía referencia al desempeño de la Selección en la final del Mundial y no al mediocampista rosarino.

La polémica se trasladó a las redes

El intercambio generó una amplia repercusión en redes sociales, donde usuarios debatieron si la elección de la fotografía respondió a una decisión deportiva, institucional o vinculada a la histórica rivalidad entre Rosario Central y Newell's.