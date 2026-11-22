El peronismo comenzó a discutir cómo definirá sus candidaturas para las elecciones de 2027 ante la posibilidad de que el Congreso suspenda las PASO, en medio de un escenario interno en el que empiezan a diferenciarse con mayor claridad las construcciones políticas de Cristina Kirchner y Sergio Massa, por un lado, y de Axel Kicillof, por el otro.

Aunque la suspensión de las primarias todavía debe completar su trámite legislativo, distintos sectores del Partido Justicialista consideran probable que el proyecto avance. Si eso ocurre, la oposición deberá encontrar otro mecanismo para resolver sus candidaturas.

Las alternativas que aparecen sobre la mesa son un acuerdo de unidad, una interna partidaria tradicional o una primaria abierta organizada por el propio espacio político.

La discusión tomó fuerza después del acto realizado esta semana en San Fernando, donde confluyeron el Frente Renovador, dirigentes vinculados con Cristina Kirchner, sectores del PJ Federal, intendentes bonaerenses y otros referentes del peronismo.

La foto que reordenó la interna

El encuentro dejó a Sergio Massa en el centro de la escena y expuso el acercamiento político que mantiene con Cristina Kirchner. Al mismo tiempo, volvió a mostrar las diferencias con el armado que impulsa Kicillof a través del Movimiento Derecho al Futuro (MDF).

Dentro del cristinismo sostienen que el vínculo con Massa conserva las bases del entendimiento que comenzó a construirse antes de la conformación del Frente de Todos. Desde ese sector interpretan que fue Kicillof quien posteriormente decidió desarrollar una estructura política propia.

El acto reunió además a dirigentes con diferentes niveles de pertenencia a esos espacios. Algunos referentes consideran que la convocatoria permitió mostrar a un peronismo con capacidad de articulación nacional, mientras que otros advierten que podría profundizar la división interna, especialmente en la provincia de Buenos Aires.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, decidió no participar del encuentro. Según trascendió, consideró que una fotografía política de esas características podía profundizar las diferencias dentro del espacio.

En San Fernando también aparecieron nombres que comienzan a formar parte de las conversaciones sobre la candidatura presidencial. Massa mencionó públicamente a Sergio Uñac, Gerardo Zamora y Natalia de la Sota como dirigentes con proyección para integrar esa discusión.

El propio exministro de Economía continúa siendo uno de los dirigentes centrales del armado, mientras Kicillof mantiene su propia hoja de ruta con el MDF y conserva un lugar preponderante en cualquier negociación futura del peronismo.

Qué puede pasar si suspenden las PASO

La discusión electoral se vuelve más compleja por el posible cambio de reglas. Las PASO ofrecían al peronismo un mecanismo institucional para resolver mediante el voto una interna atravesada por diferentes liderazgos. Sin esa herramienta, el acuerdo entre sectores aparece como una de las opciones con mayor respaldo, mientras existen dudas sobre la posibilidad de organizar una elección partidaria tradicional.

Entre los obstáculos mencionados por dirigentes del PJ aparecen el costo de una elección propia, la organización territorial, la conformación de padrones entre los distintos partidos de una coalición, las reglas de competencia, los mecanismos de fiscalización y el nivel de participación que podría alcanzar una convocatoria de esas características.

Una alternativa que comenzó a circular es realizar una primaria partidaria abierta, utilizando el padrón nacional y financiada mediante aportes privados al espacio. La propuesta fue planteada públicamente por dirigentes como Agustín Rossi y Victoria Tolosa Paz y también es considerada dentro del espacio político de Kicillof.

El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, defendió la posibilidad de organizar una competencia interna: “Si el peronismo no es capaz de organizar una interna, dediquémonos a otra cosa”.

La discusión también refleja un cambio en la estructura de poder del PJ. Diferentes sectores consideran que la definición de las candidaturas de 2027 requerirá una negociación más amplia entre gobernadores, intendentes y referentes nacionales, con Cristina Kirchner, Massa y Kicillof como actores centrales pero no exclusivos.

Ante ese escenario, dirigentes del justicialismo analizan realizar una nueva cumbre antes de fin de año, similar a encuentros anteriores desarrollados en el Hotel Emperador y la Casa de La Pampa.

El objetivo sería comenzar a definir qué mecanismo utilizará el espacio para seleccionar candidatos en caso de que finalmente las PASO sean suspendidas.

Por ahora, no existe un acuerdo sobre el método ni sobre las candidaturas. La eventual modificación del sistema electoral obliga al peronismo a acelerar una discusión que pensaba resolver durante 2027 y que ahora comienza a atravesar su reorganización política.