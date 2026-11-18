La Justicia Federal de la Seguridad Social ordenó a ANSES que deje de descontarle a Cristina Kirchner el 20% de la pensión por viudez que percibe por el fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner, un beneficio que había sido restablecido provisoriamente por decisión judicial.

La medida implica frenar una retención de $3.136.630,81 mensuales que el organismo aplicaba sobre los más de $15,6 millones correspondientes al beneficio.

La decisión fue adoptada por la jueza Karina Alonso Candis, titular del Juzgado Federal de la Seguridad Social N°1, quien intimó a ANSES a cumplir la medida dentro de los próximos diez días.vSegún el fallo, el organismo deberá “abstenerse de practicar la referida retención sobre el beneficio cautelarmente restablecido y acreditar su cumplimiento”.

La controversia surgió después de que la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social revocara una decisión anterior y dispusiera que Cristina Kirchner volviera a percibir provisoriamente la pensión derivada del fallecimiento de su esposo.

El beneficio comenzó a liquidarse nuevamente en agosto de este año. Sin embargo, ANSES aplicó simultáneamente una retención mensual del 20%.

Por qué ANSES le descontaba más de $3 millones

El organismo había establecido el descuento “a los efectos del recupero de los fondos indebidamente percibidos”. De acuerdo con la liquidación mencionada en la resolución judicial, Cristina Kirchner debía percibir más de $15,6 millones mensuales, pero ANSES retenía $3.136.630,81 cada mes.

Ese mecanismo debía mantenerse, según había dispuesto el organismo, hasta recuperar un total de $660.052.338,87.

La nueva resolución judicial ordena ahora interrumpir esa retención mientras continúa vigente el restablecimiento cautelar de la pensión. Cristina Kirchner comenzó a cobrar el beneficio en diciembre de 2010, dos meses después de la muerte de Néstor Kirchner, ocurrida el 27 de octubre de aquel año.

En 2024, luego de quedar firme su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua especial para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad, el Gobierno dispuso dar de baja tanto la asignación vitalicia que percibía como expresidenta como la pensión correspondiente a Néstor Kirchner.

La administración de Javier Milei justificó entonces la medida a partir de la condena judicial de la exmandataria. Cristina Kirchner recurrió esa decisión ante la Justicia. En junio de 2026 obtuvo una resolución favorable respecto de la pensión por viudez, que posteriormente volvió a liquidarse de manera provisoria.

La situación de ambos beneficios, sin embargo, es diferente: la resolución conocida ahora alcanza a la pensión derivada del fallecimiento de Néstor Kirchner, mientras que la asignación vitalicia correspondiente a Cristina Kirchner por haber ejercido la Presidencia continúa suspendida.

ANSES dispone ahora de diez días para dejar de aplicar la retención del 20% y acreditar ante el juzgado el cumplimiento de la orden.