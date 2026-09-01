El patrimonio de Javier Milei creció 43% y el de Karina Milei se triplicó en un año

El presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, presentaron ante la Oficina Anticorrupción (OA) sus declaraciones juradas correspondientes al ejercicio 2025. Los documentos reflejan un crecimiento significativo de los bienes declarados por ambos funcionarios durante ese período.

En el caso del Presidente, el patrimonio informado pasó de $206.046.375,48 al cierre de 2024 a $295.182.652,87 al finalizar 2025. La diferencia representa un incremento nominal del 43,26%, equivalente a unos $89 millones.

La evolución patrimonial de Karina Milei fue todavía mayor en términos porcentuales. La funcionaria declaró $35.312.784,57, frente a los $11.401.021,93 registrados un año antes. El aumento fue del 209,73%, por lo que sus bienes declarados más que se triplicaron en doce meses.

En ambos casos, la variación no implica necesariamente que todo el incremento corresponda a nuevos ingresos. Parte de la suba está vinculada con la actualización de la valuación de inmuebles y otros bienes que ya figuraban en las declaraciones anteriores.

La documentación presentada ante la OA permite además observar la evolución del patrimonio desde el comienzo de la gestión de La Libertad Avanza. En el caso de Karina Milei, por ejemplo, la comparación con los valores declarados al inicio del período muestra una diferencia todavía más pronunciada. Según los datos difundidos, había declarado $3,55 millones al comenzar 2024 y llegó a los $35,31 millones informados para el cierre de 2025.

Las declaraciones juradas forman parte del mecanismo de transparencia patrimonial previsto para los funcionarios públicos y permiten conocer los bienes, depósitos y dinero declarados ante el Estado. Los nuevos datos volvieron a poner el foco sobre la evolución de los activos de los principales integrantes del Gobierno nacional.