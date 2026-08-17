La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, convocó a representantes de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) a una reunión de trabajo en la Casa Rosada para comenzar a coordinar los preparativos de la visita del papa León XIV al país.

El encuentro está previsto para este martes a las 17 y será uno de los primeros pasos formales de una organización que involucrará a distintas áreas del Estado y a representantes de la Iglesia. El Pontífice visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, con actividades previstas en Buenos Aires, Luján y Córdoba.

Por parte de la Conferencia Episcopal participarán el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, y los sacerdotes Matías Taricco y Máximo Jurcinovic, quienes integran la Comisión Nacional para la Preparación de la Visita creada especialmente para trabajar sobre la llegada del Santo Padre.

La reunión tendrá una participación amplia del Gobierno. Entre los funcionarios nacionales convocados estarán la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello; y el canciller Pablo Quirno, además del secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández. También habrá representantes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Uno de los principales objetivos será coordinar la logística y los operativos de seguridad que demandará el recorrido del Papa. En particular, deberán organizarse los traslados, los cortes de calles y el despliegue de las fuerzas de seguridad durante las distintas actividades públicas.

La visita tendrá además un carácter oficial. Javier Milei recibirá a León XIV en la Casa Rosada, dado que el Pontífice llegará al país en calidad de jefe de Estado del Vaticano. Entre las actividades previstas también aparecen encuentros con autoridades y representantes de la Iglesia, además de posibles celebraciones multitudinarias.

La coordinación no quedará limitada a Buenos Aires. El itinerario argentino contempla Buenos Aires, Luján y Córdoba, por lo que el armado del operativo deberá involucrar progresivamente a las autoridades de las provincias y a los distintos organismos que participarán de la visita.

Desde el Gobierno señalaron que se trata de una visita de relevancia institucional y que la primera reunión funcionará como punto de partida para ordenar el trabajo entre las distintas áreas involucradas. La llegada de León XIV será, además, la primera visita de un Papa a la Argentina desde la llegada de Francisco al Vaticano.