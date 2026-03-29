Perversidad: psicólogas feministas inventaron casos de abuso sexual

Lo que hicieron tres psicólogas para perjudicar a padres separados y privarlos de lo más preciado: el vínculo con sus hijos, es aberrante y como tal no tiene perdón. Según una denuncia -a partir de la cual se inició una causa judicial- inventaron falsos informes sobre abusos sexuales.

La denuncia penal la realizó un grupo de abogados y padres de la ciudad santafesina de Rosario y las investigadas son tres psicólogas a las que sólo identificaron por sus iniciales: P.B., N.A. y G.R.S. “Las acusan de inventar conclusiones de pericias en casos de abuso infantil para desvincular a los chicos de sus padres”, resumió el diario Clarín en una publicación reciente.

El caso habla a las claras sobre los peligros a los que el feminismo extremo expone a los niños que, lamentablemente, terminan siendo víctimas de las inmoralidades y falacias de ese sector que se propagó al amparo de una serie de políticas carentes de seriedad que se padecieron durante el pasado reciente. Hoy los resabios de aquellos años se siguen padeciendo.

El 25 de marzo último, el diario al que se hizo mención publicó una nota sobre la absolución del médico Pablo Ghisoni por parte de la Corte Suprema de Justicia bonaerense. “El caso Ghisoni, que se reencontró con dos de sus hijos una década después de haber sido acusado de abuso sexual, se transformó en un caso testigo”, escribió para introducir en tema y referirse al asunto de las psicólogas acusadas de haber confeccionado informes falsos con el fin de seguir manteniendo a los hijos desvinculados de padres que ya fueron absueltos por la Justicia.

La abogada Viviana Cosentino -como se ve, las denuncias tienen nombre y apellido, lo cual avalan su veracidad- dijo que las psicólogas forman parte de la Asociación de Altos Estudios en Violencias y Abusos Sexuales (AEVAS), de Rosario; y contó que la maniobra quedó al descubierto cuando advirtieron que las mujeres usaron observaciones textualmente idénticas para distintos casos. Cosentino es sólo una de las denunciantes. Los otros son el ex ministro de Justicia provincial Juan Lewis, la ex camarista Carina Lurati, y los abogados Froilán Ravena, Ramiro Coso, José Nanni, Estela Marelli y Adriana Torchio.

Asociación ilícita, corrupción de menores y falso testimonio agravado, es lo que estos profesionales del derecho les endilgan a las psicólogas feministas. Se cree, además, que detrás de esas maniobras perversas y fraudulentas hay una intencionalidad política, ya que las tres son parte de una organización que conduce el ex juez federal Carlos Rozanski, quien rechazó las acusaciones.

Cosentino representa a Pablo Barra quien resultó absuelto en primera instancia. Fue en un encuentro casual con colegas como descubrió “seis casos que repetían el mismo patrón con la firma de las mismas psicólogas tratantes de los menores”. Si cometieron semejante aberración para arruinar vidas, deberán pagar por eso.