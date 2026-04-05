Avanza la causa por el tiroteo escolar en Santa Fe a casi una semana de la tragedia, donde falleció Ian Cabrera, de 13 años. Esa mañana Gino C, de 15 años, ingresó a su escuela de San Cristóbal con un rifle y disparó hacia todos lados, uno de esos tiros impactó contra un pequeño alumno que ni siquiera iba al mismo curso que el tirador.

“¡Sorpresa!” fue lo que gritó el acusado antes de disparar. El ataque no terminó en una masacre por el tipo de arma utilizada (que debía recargarse de forma constante y manual) y por el acto de un auxiliar que lo redujo para evitar que siga disparando.

Las últimas revelaciones

Aunque inicialmente se habló de un previo acoso por bullying, lo que habría desencadenado el tiroteo, luego se dieron a conocer datos sobre problemas familiares, drogas, tratamientos psiquiátricos y situaciones que habían llevado al adolescente a intentar suicidarse previamente.

Actualmente el acusado permanece en un instituto de menores en la ciudad de Santa Fe. Junto a él está su papá, mientras que su mamá regresó a San Cristóbal. Para los fiscales, las pruebas demostrarían que hubo una planificación y que el trasfondo del caso “está atravesado por una serie de relaciones y vínculos en redes sociales y familiares”.

Por qué no será juzgado

Pese a que la investigación continúa y que a principios de marzo se publicó en el Boletín Oficial la nueva Ley Penal Juvenil aprobada por el Congreso, el chico no podrá ser juzgado. Esto se debe a que el artículo 52 de la Ley 27.801, que baja la edad de imputabilidad a 14 años, indica que el régimen "entrará en vigencia a los 180 días" de su publicación, por lo que todavía no se cumplió el plazo estipulado.

De todas formas se seguirá el proceso y se conccretó la audiencia de atribución de cargos. La misma se realizó en los Tribunales de Santa Fe y allí el adolescente supo la acusación en su contra por el delito de homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego.

En este marco, se dictaminó que es no punible, pero continuará en el instituto de menores hasta alguna modificación de la Justicia.