El brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius que partió desde Ushuaia suma nuevos elementos de análisis, luego de que funcionarios argentinos revelaran la principal hipótesis sobre el origen del contagio.

Según indicaron fuentes oficiales, el foco inicial podría haberse producido durante una excursión de observación de aves, en la que una pareja de turistas habría estado en contacto con un basural, donde podrían haber sido expuestos a roedores portadores del virus.

La investigación se encuentra en curso y las autoridades manejan esta hipótesis con cautela, dado que se trata de un caso inédito en la provincia, donde nunca se habían registrado contagios de hantavirus.

En paralelo, se confirmó que tres personas con síntomas fueron evacuadas desde el buque, entre ellas dos tripulantes y un contacto estrecho, quienes fueron trasladados en vuelos sanitarios desde Cabo Verde hacia Europa.

La Organización Mundial de la Salud confirmó además la circulación de la cepa Andes, una variante particular que puede transmitirse entre personas, lo que elevó la preocupación sanitaria internacional.

Mientras tanto, el crucero continúa su trayecto con destino a Islas Canarias, donde las autoridades desplegarán un operativo especial para evaluar a los pasajeros y avanzar con eventuales repatriaciones.