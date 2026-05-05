La empresa Aerolíneas Argentinas implementó un cambio clave en su política comercial para vuelos de cabotaje: desde mayo, la tarifa más económica ya no incluye el clásico carry on. A partir de ahora, los pasajeros solo podrán viajar con un bolso pequeño o mochila de hasta 3 kilos, mientras que cualquier otro equipaje deberá abonarse como adicional.

La modificación forma parte de una estrategia para adaptar el esquema de la compañía a modelos más flexibles, similares a los de las aerolíneas low cost. En ese sentido, el sistema separa los servicios y permite ofrecer un precio base más bajo, aunque con costos extras que impactan en el valor final del pasaje.

Quienes deseen sumar equipaje de mano de hasta 8 kilos deberán pagar un adicional que parte desde los $42.350 por tramo, lo que puede encarecer significativamente el viaje si no se contempla desde el inicio de la compra. Este monto se visualiza antes de finalizar la reserva o puede agregarse luego en la sección de servicios adicionales.

La medida se suma a otros cambios recientes, como el cobro por la selección anticipada de asientos y recargos vinculados al combustible, en un contexto global complejo. Sin embargo, la empresa aclaró que la nueva política no afecta vuelos internacionales ni tickets ya emitidos, y que las tarifas superiores continúan incluyendo el carry on.