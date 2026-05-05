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A partir de mayo

Viajar más barato, pero con extras: cuánto cuesta ahora el carry on en Aerolíneas Argentinas

El cambio busca alinear el modelo comercial con las aerolíneas low cost y reducir el precio base del pasaje.

Por Redacción Mejor Informado
Martes, 05 de mayo de 2026 a las 17:12
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Viajar dentro del país ya no será igual para quienes elijan la tarifa más económica de Aerolíneas Argentinas.

La empresa Aerolíneas Argentinas implementó un cambio clave en su política comercial para vuelos de cabotaje: desde mayo, la tarifa más económica ya no incluye el clásico carry on. A partir de ahora, los pasajeros solo podrán viajar con un bolso pequeño o mochila de hasta 3 kilos, mientras que cualquier otro equipaje deberá abonarse como adicional.

La modificación forma parte de una estrategia para adaptar el esquema de la compañía a modelos más flexibles, similares a los de las aerolíneas low cost. En ese sentido, el sistema separa los servicios y permite ofrecer un precio base más bajo, aunque con costos extras que impactan en el valor final del pasaje.

Quienes deseen sumar equipaje de mano de hasta 8 kilos deberán pagar un adicional que parte desde los $42.350 por tramo, lo que puede encarecer significativamente el viaje si no se contempla desde el inicio de la compra. Este monto se visualiza antes de finalizar la reserva o puede agregarse luego en la sección de servicios adicionales.

La medida se suma a otros cambios recientes, como el cobro por la selección anticipada de asientos y recargos vinculados al combustible, en un contexto global complejo. Sin embargo, la empresa aclaró que la nueva política no afecta vuelos internacionales ni tickets ya emitidos, y que las tarifas superiores continúan incluyendo el carry on.

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