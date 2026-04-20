En medio de una creciente tensión interna, el gobierno argentino inauguró el Centro Nacional de Antiterrorismo (CNA) junto al FBI estadounidense, en un acto marcado por la ausencia de los ministros de Seguridad y Defensa, Alejandra Monteoliva y Carlos Presti, respectivamente.

La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) lideró la creación del CNA, que tiene como objetivo principal el intercambio de información y la cooperación bilateral en materia antiterrorista. El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, participó en la ceremonia, evidenciando el apoyo internacional a esta iniciativa.

Sin embargo, la ausencia de Monteoliva y Presti, responsables de áreas clave involucradas en el CNA, llamó la atención y fue interpretada como una decisión directa de Karina Milei, figura influyente dentro del gobierno. Una fuente oficial aseguró que esta medida forma parte de una estrategia interna para debilitar el posicionamiento de Santiago Caputo en el armado del organismo.

Caputo y su decisión si le recortan el control sobre la CNA

Caputo, que tiene bajo su órbita la estructura de inteligencia, advirtió que si pierde el control sobre el CNA renunciará. Para él, esta área no solo tiene una función técnica, sino que representa un canal fundamental para la relación estratégica con Estados Unidos y el acceso directo a Washington.

La relevancia del CNA se incrementa en el contexto de la escalada bélica con Irán. Recientemente, el director de la CIA, John Ratcliffe, recibió en Langley a Cristian Auguadra, titular de la SIDE, en una reunión que fue interpretada como un respaldo al trabajo antiterrorista y las operaciones conjuntas bajo la gestión de Caputo.

La disputa interna también se refleja en el plano político, con una confrontación pública en redes sociales entre Lilia Lemoine y Daniel Parisini, conocida como el Gordo Dan, que ha escalado a niveles poco habituales.

Además, la tensión entre Karina Milei y Santiago Caputo ha generado un estancamiento en la designación de Adorni, mientras Milei, por primera vez, desautoriza a su hermana para apoyar a Caputo en esta puja de poder.

En paralelo, Karina impulsa a Pareja para liderar la Bicameral de Inteligencia, lo que provoca un deterioro en su relación con Ritondo. También se especula con que Milei busca controlar la SIDE esta semana, con nombres como Lule, Corcho Anzorreguy y Mahiques, quien aspira a un cargo fiscal, en el radar para ocupar puestos clave.