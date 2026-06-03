Patricia Bullrich y Karina Milei buscaron exhibir una señal de unidad política luego de los cortocircuitos generados por la postura de la senadora frente al retiro del pliego de la jueza María Verónica Michelli, una decisión impulsada por el Gobierno nacional. La exministra de Seguridad publicó una fotografía junto a la secretaria General de la Presidencia y escribió en sus redes sociales: "Reunión con Karina, trabajando siempre juntas por las transformaciones que lidera el Presidente Milei". El propio mandatario compartió el mensaje en sus cuentas oficiales.

La imagen apareció después de varios días de especulaciones sobre un posible malestar dentro de La Libertad Avanza. Según trascendió, Bullrich había puesto a disposición de Javier Milei su renuncia a la presidencia del bloque oficialista en el Senado luego de comunicarle que no acompañaría el retiro del pliego de Michelli. El Presidente rechazó esa posibilidad. Desde la Casa Rosada buscaron bajar el tono a la controversia. Fuentes oficiales señalaron que el encuentro entre ambas dirigentes se desarrolló en el despacho de Karina Milei y resumieron el clima de la reunión con una frase: "Todo paz y amor".

La tensión se originó cuando Bullrich anticipó que respaldaría la candidatura de Michelli, pese a que el Gobierno decidió retirar su postulación. La magistrada había quedado en el centro de la discusión por su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon. La senadora justificó su postura en una cuestión de principios y sostuvo que expresar diferencias también forma parte de sus responsabilidades políticas. "Toda persona de bien cuando tiene que darle a conocer al Presidente una posición distinta a la suya pone su renuncia a disposición", afirmó días atrás.

Pese a las discrepancias públicas, en el oficialismo insisten en que no existe una ruptura. Cerca de la conducción libertaria sostienen que las diferencias forman parte de un espacio político amplio y remarcan que el desacuerdo no altera el rumbo general del Gobierno ni afecta el funcionamiento de la gestión.