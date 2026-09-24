La pobreza subió al 32,3% en el primer semestre y alcanzó a 15,5 millones de personas

La pobreza alcanzó al 32,3% de las personas durante el primer semestre de 2026, según el informe difundido este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El indicador registró un incremento de 4,1 puntos porcentuales respecto del segundo semestre de 2025, cuando había alcanzado el 28,2%.

La medición corresponde a los 31 aglomerados urbanos relevados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). En ese universo, el 32,3% de las personas se encontraba por debajo de la línea de pobreza, mientras que el 24,4% de los hogares estaba en esa situación.

15,5 millones de personas en situación de pobreza

Al proyectar los resultados de la EPH al total de la población argentina, el número equivale a unos 15,5 millones de personas en situación de pobreza. Esto representa alrededor de 2 millones de personas más que en el segundo semestre de 2025, cuando el indicador había sido del 28,2%.

El dato también marcó un cambio en la evolución que había mostrado el indicador durante los períodos anteriores. En el primer semestre de 2025 la pobreza había sido del 31,6%, mientras que en la segunda mitad de ese año había descendido al 28,2%. Ahora volvió a ubicarse por encima de ambos registros.

Qué pasó con la indigencia

La indigencia siguió una tendencia similar. Durante los primeros seis meses de 2026 alcanzó al 7,5% de las personas, frente al 6,3% registrado en el segundo semestre de 2025. En términos de hogares, el indicador llegó al 5,6%.

La variación implica un aumento de 1,2 puntos porcentuales en la indigencia respecto del semestre anterior. Si se compara con el primer semestre de 2025, cuando había sido del 6,9%, el incremento fue de 0,6 puntos.

Uno de los datos que vuelve a mostrar la desigual incidencia del fenómeno aparece entre los niños y adolescentes. La pobreza alcanzó al 44,5% de los menores de hasta 14 años, de acuerdo con la información difundida a partir del informe del INDEC.

En el grupo de 15 a 29 años, la incidencia fue del 36,9%, mientras que entre las personas de 30 a 64 años llegó al 28,8%. La medición también muestra diferencias según los distintos aglomerados urbanos incluidos en la EPH.

Entre los principales centros urbanos, Concordia registró el nivel más elevado, con 56,2%, seguida por Gran Resistencia, con 48,6%, según los datos difundidos sobre la medición. En el Área Metropolitana de Buenos Aires también se observó una diferencia marcada entre la Ciudad de Buenos Aires, con 11,1%, y los partidos del Gran Buenos Aires, donde la pobreza llegó al 36,9%.

El informe del INDEC mide la pobreza a partir de la relación entre los ingresos de los hogares y el valor de la Canasta Básica Total (CBT), mientras que para determinar la indigencia se considera la capacidad de los hogares para cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA).

La publicación del dato se produjo horas después de que el presidente Javier Milei afirmara durante su discurso en Nueva York que su Gobierno había sacado a 14 millones de personas de la pobreza. El indicador difundido por el INDEC corresponde al primer semestre de 2026 y permite establecer la evolución estadística de la pobreza respecto de los períodos anteriores.

El nuevo registro deja así a la pobreza nuevamente por encima del 30% de la población, luego de haber alcanzado el 28,2% en el segundo semestre de 2025. La indigencia, por su parte, también interrumpió la baja previa y pasó del 6,3% al 7,5% en los primeros seis meses de este año.