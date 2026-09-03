Inflación, pobreza y crecimiento: los datos que mostró Javier Milei ante empresarios en un evento en Retiro

El presidente Javier Milei utilizó una serie de indicadores económicos para comparar el desempeño de su gestión con el de gobiernos anteriores, durante el discurso que brindó como cierre del evento “Vientos de Cambio”, organizado por la fundación Libertad y Progreso en el hotel Sheraton, en el barrio porteño de Retiro.

Uno de los principales ejes de su exposición fue la evolución de la inflación. Para realizar la comparación, Milei repasó los porcentajes de inflación con los que comenzaron y terminaron distintas gestiones presidenciales desde 2003.

Según los datos expuestos por el mandatario, durante el gobierno de Néstor Kirchner la inflación pasó del 3% al 8,5% entre 2003 y 2007, mientras que durante las dos presidencias de Cristina Fernández de Kirchner pasó del 8,5% al 26,9% entre 2007 y 2015.

Luego se refirió al período de Mauricio Macri, cuando el indicador pasó del 25,9% en 2015 al 53,85% en 2018. En el caso de Alberto Fernández, señaló que la inflación comenzó en 53,8% y terminó en 211,4% entre 2019 y 2023, lo que, de acuerdo con su cálculo, representó un incremento cercano al 300%.

En contraste, Milei sostuvo que durante su gestión la inflación se desaceleró 85%, al pasar del 211,4% registrado al final del gobierno anterior a una tasa del 30%, según las cifras que presentó durante su discurso.

El Presidente también habló sobre el Producto Bruto Interno (PBI), aunque en este caso no realizó una comparación directa con cada administración anterior. Aseguró que cuando La Libertad Avanza llegó al Gobierno, la economía acumulaba 12 años consecutivos sin crecimiento.

En ese sentido, planteó que, si se cumplen las proyecciones del mercado sobre la expansión de la actividad económica, el PIB podría crecer 17% durante su gestión. Milei sostuvo además que ese resultado implicaría un incremento del PBI per cápita y una expansión cercana al triple de la registrada por los países de la OCDE.

El último indicador que utilizó fue la pobreza a nivel nacional. El mandatario recordó que durante el primer semestre de 2024 la tasa había alcanzado el 53% y destacó que, según el dato correspondiente al segundo semestre de 2025, había descendido al 28%.

A partir de esa diferencia, Milei afirmó que 14 millones de personas habían salido de la pobreza y aprovechó el dato para cuestionar a sectores de la oposición. Con tono irónico, planteó cómo se habría interpretado el resultado si hubiera sido alcanzado por un gobierno peronista.

Durante su exposición, el Presidente utilizó así inflación, crecimiento y pobreza como principales argumentos para defender los resultados económicos de su administración frente a las gestiones que la precedieron.