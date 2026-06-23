Avanza la investigación por la muerte de una niña de 5 años en Playa Magagna, en Chubut. Según la investigación, el hecho ocurrió hace una semana en las inmediaciones de un complejo de cabañas cerca de la playa.

Allí la menor fue atacada por un perro y sufrió heridas de extrema gravedad, por lo cual falleció en tan solo minutos.

Tras el hecho, el Ministerio Público Fiscal y la Policía Científica iniciaron las pericias en el lugar, y la Municipalidad de Rawson procedió a resguardar a un perro mestizo de contextura grande, considerándolo responsable.

Aunque en un principio la mamá de la víctima intervino públicamente para desmentir que ese animal fuera el culpable, alegando que él había estado jugando con su hija, la fiscalía asegura que el responsable es este perro mestizo mediano.

La campaña en redes sociales pidiendo Justicia por el animal

Perejil, el perro señalado como autor del crimen al cual la comunidad nombró, permanece resguardado y vecinos exigen verlo para saber que está bien. Los vecinos se habían unido para juntar firmas exigiendo que no sea lastimado tras la muerte de la nena.

En redes sociales habían emitido pedidos de que se investigue a los demás perros presentes e incluso se compartieron relatos de cómo fue la historia de Perejil, considerando que habían agarrado justamente a un "perejil".

Actualmente, mientras continúan las pericias, la Fiscalía aclaró que ese perro que quedó secuestrado está bajo resguardo de Zoonosis. Por la situación del animal se desató una gran polémica entre proteccionistas y vecinos, quienes se opusieron a la eutanasia y piden Justicia por el animal.

A partir de rumores por la supuesta eutanasia del animal, la fiscal de la Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Delitos contra los Animales, Florencia Gómez, aclaró que están evaluando la posibilidad de que el animal sea trasladado a una organización, donde pueda recibir un tratamiento. El objetivo es que pueda volver a quedar en libertad, una vez que se compruebe que no es peligroso.

Por último claró que nunca existió un pedido formal para sacrificar al perro y aseguró que desconoce el origen de las versiones que comenzaron a circular en los últimos días.

Pericias para determinar la responsabilidad

Mientras las autoridades buscan llevar el foco hacia la familia de la nena, las víctimas en este caso que están sufriendo una verdadera pérdida, se están analizando muestras de pelo de Perejil, las cuales fueron enviadas a La Plata para determinar su perfil y conocer si posee características vinculadas a razas peligrosas o de caza.

La titular de la Unidad señaló que se relevaron todos los perros de la zona para establecer su impronta dentaria. Además, se revisaron todas las cámaras disponibles.