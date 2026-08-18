Los precios mayoristas se desaceleraron en julio y subieron 0,8%

Los precios mayoristas aumentaron 0,8% en julio, según informó el Indec, y profundizaron la desaceleración que vienen mostrando en los últimos meses. El incremento fue 0,3 puntos porcentuales inferior al registrado en junio, cuando el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) había avanzado 1,1%. De esta manera, el indicador acumuló tres meses consecutivos de desaceleración.

En los primeros siete meses de 2026, los precios mayoristas acumularon una suba de 16,6%, mientras que la variación interanual alcanzó el 31,1%. En este contexto, el dato se ubicó por debajo de la inflación minorista de julio, que había sido del 2,1%, de acuerdo con el índice de precios al consumidor publicado por el organismo estadístico. Dentro del IPIM, los productos nacionales aumentaron 0,8% durante julio, mientras que los productos importados registraron una variación del 0,5%.

Tras conocerse el informe, el presidente Javier Milei destacó el resultado a través de sus redes sociales y remarcó que la inflación mayorista había sido del 0,8%. Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, también puso el foco en la evolución del indicador y señaló que se trató de la menor variación mensual desde mayo de 2025 y del registro más bajo para un mes de julio desde 2019.

Además del IPIM, el Indec difundió la evolución de otros dos indicadores vinculados con los precios mayoristas. El Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB), que no contempla el efecto de los impuestos incluidos en el IPIM, registró una suba del 0,8% en julio y acumuló un incremento interanual del 30,2%. Por su parte, el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP), que mide la variación de los valores de la producción local sin impuestos, aumentó 0,9% durante julio y acumuló una suba del 31,3% en los últimos 12 meses.

El Indec informó además que el Índice del Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires aumentó 2,1% en julio. El resultado implicó una desaceleración respecto de junio, cuando el costo de construcción había avanzado 2,6%. En los primeros siete meses del año, el indicador acumuló una suba del 19,2%, mientras que en la comparación interanual registró un incremento del 32,5%. El componente de materiales aumentó 1,6% durante julio. Entre los rubros que más se encarecieron estuvieron los vidrios, con una suba del 3,6%; movimiento de tierra, 3%; otros trabajos y gastos, 2,7%; instalación eléctrica, 2,5%; estructura, 2,2%; y albañilería, también 2,2%. La mano de obra, en tanto, registró un incremento del 2,5%, mientras que los salarios correspondientes al sector aumentaron 2,6%.