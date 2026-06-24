El PRO endureció su postura frente al gobierno nacional y reclamó la salida del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras las explicaciones que brindó sobre las inconsistencias detectadas en sus declaraciones patrimoniales. “Nuestra posición fue coherente de principio a fin. Primero pedimos explicaciones y una vez conocidas, entendimos que Manuel Adorni no puede seguir en el cargo”, sostuvo el partido fundado por Mauricio Macri en un comunicado difundido este martes.

La fuerza política remarcó que en el Congreso impulsó la apertura de la comisión correspondiente para tratar los proyectos vinculados a una eventual interpelación, censura o remoción del funcionario. Según argumentó, ese objetivo ya fue alcanzado, por lo que consideró innecesario acompañar la sesión especial promovida por otros bloques opositores. “En el Congreso el PRO impulsó la apertura de la comisión para emitir dictamen y avanzar con el tratamiento de los proyectos presentados”, señalaron. Además, explicaron que la convocatoria de la Comisión de Asuntos Constitucionales para el próximo 30 de junio dejó sin efecto la necesidad de avanzar mediante una sesión especial.

El comunicado también buscó diferenciar la posición del PRO de la estrategia impulsada por el kirchnerismo. “No nos sumamos a operaciones del kirchnerismo y sectores que prefieren el show mediático al resultado concreto”, expresaron. En la misma línea, la fuerza política afirmó que acompañará el pedido de interpelación en el Senado, aunque rechazó cualquier coordinación con el peronismo opositor. “Desde el Senado vamos a pedir la interpelación pero no vamos a hacerle el juego a los kirchneristas”, indicaron.

El partido sostuvo además que mantiene su respaldo a las transformaciones impulsadas por el Gobierno, aunque advirtió que ese acompañamiento no implica avalar conductas que considera incompatibles con los principios de transparencia institucional. “Estamos comprometidos con el cambio y con una forma de hacer política basada en la responsabilidad y la coherencia”, señalaron, al tiempo que insistieron en que su posición responde a una defensa de las instituciones y no a especulaciones partidarias.