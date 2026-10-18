Procesaron al ex titular de ARSAT: hallaron USD 2,6 millones en efectivo en dos propiedades

El ex titular de ARSAT Facundo Leal fue procesado en una investigación por presuntas irregularidades en contrataciones de la empresa estatal de telecomunicaciones. Durante los allanamientos realizados en dos propiedades vinculadas al exfuncionario, la Justicia secuestró USD 2.601.354 en efectivo.

El procesamiento fue dispuesto por el juez federal Lino Mirabelli, quien analizó el funcionamiento de una serie de contrataciones realizadas entre 2020 y 2024 con Argentina Logistic Services SA (ALS) para almacenar infraestructura estratégica de ARSAT.

El origen del dinero encontrado en poder de Leal es investigado, además, en otra causa por presunto enriquecimiento ilícito.

En uno de los procedimientos, realizado en un departamento de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires, fueron encontrados USD 813.754. Allí también se secuestraron cinco teléfonos celulares, dos computadoras portátiles, documentación relacionada con las contrataciones investigadas y dinero de diferentes países.

En una segunda propiedad perteneciente a Leal, ubicada en Mendoza, los investigadores encontraron otros USD 1.787.600 en efectivo.

Una contratación bajo sospecha

La investigación, impulsada por el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez, se concentra en el presunto direccionamiento de contrataciones hacia ALS y en el supuesto pago de sobornos.

Según la resolución judicial, Leal y otros exintegrantes de ARSAT habrían intervenido entre diciembre de 2020 y diciembre de 2024 en contrataciones relacionadas con servicios prestados por esa compañía.

Entre los procesados aparece también Gerardo Boschin, quien se desempeñaba como segundo de Leal en la empresa estatal.

La Justicia puso el foco sobre 16 órdenes de compra por las cuales ARSAT pagó un total de USD 1.695.667,44 y $32.210.287,09.

De acuerdo con la hipótesis judicial, las contrataciones se habrían realizado mediante un procedimiento direccionado para beneficiar a la empresa proveedora, sus directivos y otros involucrados. Las acusaciones deberán ser revisadas ahora por la Cámara Federal de San Martín.

El proyecto para extender Internet en todo el país

Las operaciones investigadas estaban relacionadas con el Proyecto Shelter 2, desarrollado dentro del Plan Nacional de Telecomunicaciones Argentina Conectada.

ARSAT tenía a su cargo el desarrollo y operación de la Red Federal de Fibra Óptica, destinada a ampliar el acceso a Internet de banda ancha en diferentes regiones del país.

El proyecto contemplaba la distribución e instalación de 250 shelters, estructuras destinadas a alojar equipamiento necesario para el funcionamiento de la red.

Parte de esos bienes quedó almacenada en un predio de San Fernando contratado a ALS. Las condiciones en las que fueron guardados se convirtieron posteriormente en otro de los puntos centrales del expediente.

Robos, cámaras sin funcionar y equipos deteriorados

La investigación se inició a partir del robo y deterioro de elementos almacenados en el depósito. Según testimonios incorporados a la causa, fueron sustraídos materiales de cobre valuados en miles de dólares.

Los robos habrían ocurrido entre el 21 de diciembre de 2023 y el 4 de enero de 2024. Para ese período, las cámaras que debían registrar el predio no contaban con las grabaciones necesarias para reconstruir lo sucedido.

Testigos también describieron problemas en las condiciones de almacenamiento. Un técnico de ARSAT sostuvo que el lugar no era adecuado para conservar los equipos y señaló que algunos shelters estaban apoyados sobre tacos de madera, presentaban dificultades para cerrar sus puertas y no se encontraban energizados, lo que impedía su monitoreo remoto.

El fallo sostuvo que existió un “total desinterés” respecto de la capacidad del proveedor para brindar correctamente los servicios contratados y atribuyó las operaciones investigadas a negociaciones irregulares que habrían incluido el pago de coimas.

El procesamiento de Facundo Leal no implica una condena y será revisado por la Cámara Federal de San Martín. En paralelo, la Justicia continúa investigando el origen de los más de USD 2,6 millones encontrados en sus propiedades.