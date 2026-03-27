La investigación por los viajes de Manuel Adorni sumó un nuevo avance y ahora pone el foco en la TV Pública. La Policía de Seguridad Aeroportuaria recibió la orden de presentarse en las instalaciones del canal estatal para retirar los contratos del periodista Marcelo Grandio, en busca de posibles irregularidades.

La medida apunta a esclarecer si existió una relación indebida o algún tipo de dádiva, luego de que se conociera que Grandio habría financiado el vuelo privado que el jefe de Gabinete realizó junto a su familia a Punta del Este.

El requerimiento se da en el marco de la causa que lleva adelante el fiscal Gerardo Pollicita, quien ya había solicitado esa documentación a Casa Rosada, aunque no obtuvo respuesta.

La investigación tomó impulso tras la declaración del piloto Agustín Issin, quien compareció ante el juez Ariel Lijo y aseguró que el viaje fue abonado por el propio Grandio. Su testimonio, que se extendió durante varias horas, contradijo la versión pública de Manuel Adorni, quien había afirmado haber cubierto los gastos.

A partir de ese dato, la Justicia ahora intenta determinar si el financiamiento del vuelo puede encuadrarse como una dádiva, es decir, un beneficio indebido hacia un funcionario público.

En ese contexto, la lupa se posa sobre el vínculo entre Grandio y el Gobierno, especialmente por su relación con la TV Pública, área que se encuentra bajo la órbita de Adorni.

El operativo de la PSA buscará recolectar documentación clave para establecer si existieron contratos, pagos o acuerdos que puedan explicar la relación entre el periodista y el funcionario.