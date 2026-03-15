Nuevos avances en la reconstrucción de la memoria sobre los crímenes de la última dictadura militar en Argentina permitieron identificar a seis personas que habían sido secuestradas, torturadas y desaparecidas en el ex centro clandestino de detención La Perla, ubicado en la provincia de Córdoba.

Los trabajos fueron realizados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y permitieron poner nombre a restos recuperados en ese sitio que funcionó como uno de los principales centros de detención ilegal durante la última dictadura en el país.

La organización H.I.J.O.S. Córdoba confirmó que ya son seis las víctimas identificadas. Se trata de Eduardo Jorge Valverde Suárez, Oscar Reyes, Ramiro Bustillo, una de las hermanas Adriana Carranza o Cecilia Carranza, Raúl Oscar Ceballos Canton y Mario Alberto Nívoli, todos secuestrados y asesinados durante el período del terrorismo de Estado.

Valverde Suárez era oriundo de Mendoza y se había trasladado a Córdoba para estudiar Derecho. Durante su etapa universitaria fue delegado de la federación estudiantil y, tras recibirse, trabajó en la defensa de presos políticos. Fue secuestrado poco después del golpe militar en dependencias de la Guardia Militar de la Fuerza Aérea.

Otra de las víctimas identificadas es Raúl Oscar Ceballos Canton, un joven cordobés de 23 años que estudiaba ingeniería y trabajaba como obrero en la automotriz FIAT. Militaba en la organización Montoneros y fue secuestrado en agosto de 1976 en su casa del barrio Altamira.

El caso de las mellizas Carranza presenta una particularidad: los estudios genéticos permitieron determinar que un diente encontrado pertenece a una de las hermanas, pero debido a que comparten prácticamente el mismo ADN aún no se pudo establecer con precisión si corresponde a Adriana o a Cecilia. Ambas tenían 18 años cuando un grupo del Ejército irrumpió en la pensión donde vivían, en el barrio General Paz, y se las llevó en mayo de 1976.

También fue identificado Oscar Reyes, nacido en la localidad bonaerense de Banfield. Era obrero en la empresa FIAT, militante del Partido Comunista y padre de cinco hijos. Fue secuestrado en octubre de 1977 mientras se dirigía en su auto a una reunión partidaria.

Entre las víctimas se encuentra además Ramiro Bustillo, quien tenía 27 años, estudiaba, trabajaba como obrero y militaba en el Partido Comunista. Fue secuestrado en octubre de 1977 en la ciudad de Córdoba, en un operativo vinculado a la estructura represiva del III Cuerpo de Ejército.

La sexta identificación corresponde a Mario Alberto Nívoli, técnico electricista y militante de la Juventud Universitaria Peronista. Su secuestro ocurrió en febrero de 1977, durante la madrugada, en su casa del barrio General Paz y delante de su familia.

El ex centro clandestino La Perla fue uno de los mayores centros de detención ilegal de la dictadura y por allí pasaron miles de personas que fueron secuestradas y torturadas. Cada nueva identificación permite reconstruir historias, reparar a las familias y mantener viva la memoria colectiva sobre lo ocurrido durante aquellos años.