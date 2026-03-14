El Gobierno nacional envió al Senado el pliego para designar a la ex senadora neuquina Lucila Crexell Sapag como embajadora plenipotenciaria en Canadá.

El documento, que lleva las firmas del presidente Javier Milei y del canciller Pablo Quirno, tomará estado parlamentario en la sesión del miércoles 18.

Tras ese paso formal, la nominación deberá ser analizada por la Comisión de Acuerdos del Senado, que evaluará los antecedentes de la candidata antes de emitir un dictamen para su eventual votación en el recinto.

Como parte del proceso, Crexell deberá presentarse ante la Comisión para defender su postulación y responder preguntas de los senadores.

La trayectoria política de Lucila Crexell

Lucila Crexell fue senadora nacional por Neuquén entre 2019 y 2025.

Había quedado primera candidata en la lista luego del fallecimiento del ex intendente de Neuquén Horacio Quiroga durante la campaña electoral. En ese período integró el bloque de Juntos por el Cambio hasta 2023.

Hija de Luz Sapag y nieta de Elías Sapag, Crexell pertenece a la familia histórica de la política neuquina.

Qué falta para que sea embajadora

Para que la designación se concrete, el proceso debe cumplir varias etapas institucionales:

El pliego debe tomar estado parlamentario en el Senado.

Luego será analizado por la Comisión de Acuerdos .

Crexell deberá exponer y responder preguntas de los senadores.

Finalmente, el Senado votará el acuerdo en el recinto.

Si obtiene el respaldo de la Cámara alta, Lucila Crexell será oficialmente designada embajadora argentina en Canadá.