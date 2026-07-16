El Senado de la Nación inició este jueves una sesión clave para el oficialismo, que consiguió reunir el quórum mínimo y avanzar con el tratamiento del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una de las iniciativas prioritarias de La Libertad Avanza antes del receso legislativo.

La propuesta busca eliminar las restricciones vigentes para que ciudadanos y empresas extranjeras puedan adquirir tierras rurales en la Argentina, una modificación que generó intensas negociaciones entre el oficialismo y los bloques dialoguistas en los días previos al debate.

Una sesión con varios temas en agenda

Además del proyecto sobre propiedad privada, el temario incluye el tratamiento de una treintena de pliegos judiciales, entre ellos el del camarista Víctor Pesino, cuyo mandato requiere aprobación de la Cámara alta.

En la previa existieron dudas sobre la posibilidad de alcanzar el número necesario de legisladores para abrir la sesión, debido a ausencias vinculadas al inicio del receso invernal en varias provincias. Finalmente, el oficialismo logró reunir el respaldo suficiente para habilitar el debate.

El proyecto de propiedad privada sufrió numerosas modificaciones durante su discusión en comisión, en un intento por sumar consensos y garantizar los votos necesarios para su aprobación.

Si obtiene la mayoría requerida, la iniciativa representará uno de los principales avances legislativos del oficialismo en materia de reforma del régimen de tierras y propiedad privada.