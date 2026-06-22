Un desembarco esperado en la Rosada

Adrián Ravier comenzará este lunes una de las tareas más sensibles dentro del Gobierno nacional: convertirse en la voz oficial de la gestión de Javier Milei.

Su llegada marca el final de una etapa encabezada por Manuel Adorni, quien ocupó la vocería desde el inicio de la administración libertaria y se transformó en uno de los funcionarios con mayor exposición pública.

Aunque el recambio ya había sido anunciado, el ingreso formal de Ravier abre una nueva etapa para un área que durante los últimos meses quedó en el centro de la escena política.

La economía, el mensaje que buscan reforzar

Dentro del oficialismo aseguran que la prioridad será poner el foco en la evolución de los indicadores económicos y en las señales que, según sostienen, comenzarán a reflejar con mayor claridad los efectos de las políticas aplicadas desde diciembre de 2023.

La intención es que la comunicación diaria vuelva a concentrarse en esos temas y no quede absorbida por otras discusiones que dominaron buena parte del debate público durante los últimos meses.

En ese contexto, el nuevo vocero tendrá la responsabilidad de explicar los principales números de la gestión y transmitir las expectativas que el Gobierno deposita en la evolución de la actividad económica, el empleo y los ingresos.

Una oficina con más preguntas que respuestas

Mientras se prepara el desembarco de Ravier, puertas adentro todavía persisten algunas incógnitas.

Trabajadores del área señalaron que aún no recibieron precisiones sobre cómo será la nueva estructura ni si habrá modificaciones en los equipos que actualmente cumplen funciones en la vocería.

La incertidumbre es lógica en cada cambio de conducción, aunque refleja que la transición todavía está en pleno proceso de definición.

El desafío de cambiar el clima

La llegada de Ravier ocurre en un momento particular para el Gobierno.

En los últimos meses, distintas controversias y debates políticos ocuparon gran parte de la agenda pública, muchas veces por encima de los temas económicos que el oficialismo buscaba destacar.

Por eso, en la Casa Rosada entienden que esta nueva etapa deberá estar enfocada en recuperar protagonismo comunicacional y volver a instalar los asuntos que consideran centrales para la gestión.

Milei vuelve a tomar protagonismo

El cambio de vocero coincidirá además con una agenda cargada para Javier Milei.

Tras su participación en Rosario por el Día de la Bandera, el Presidente encabezará un evento de la Fundación Faro y luego viajará a España para participar de actividades académicas y encuentros con empresarios.

Con una nueva cara en la comunicación y una mayor presencia del propio mandatario, el Gobierno apuesta a iniciar una etapa distinta en su relación con la agenda pública y con los temas que busca instalar en la discusión nacional.