Cómo reaccionó la prensa británica al anuncio de Milei por Malvinas

La cadena nacional de Javier Milei por las Islas Malvinas generó una rápida repercusión en los medios británicos, que pusieron el foco tanto en su reclamo de soberanía como en las medidas anunciadas contra las empresas que participen de la explotación petrolera en el archipiélago.

El presidente argentino volvió a afirmar que “las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho” y anticipó el envío al Congreso de un proyecto destinado a endurecer las sanciones contra las compañías que intervengan en actividades consideradas ilegales por la Argentina. Entre ellas se encuentra el proyecto Sea Lion, impulsado por Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum.

Uno de los medios que reflejó el discurso fue Sky News, que destacó el planteo de Milei contra el Reino Unido por lo que considera un incumplimiento de los llamados de Naciones Unidas a evitar acciones unilaterales mientras continúa sin resolverse la disputa de soberanía.

En una de las columnas publicadas por ese medio, la reacción fue especialmente crítica con la posición argentina. Un columnista sostuvo que las afirmaciones de un presidente argentino sobre la pertenencia de las islas son una postura que se remonta a décadas atrás y planteó que el Reino Unido sostiene un reclamo de soberanía anterior a la creación de la Argentina.

El análisis también cuestionó el argumento argentino sobre la soberanía y remarcó la postura británica respecto de los habitantes de las islas. La cuestión de la autodeterminación de los isleños aparece así como uno de los principales puntos de diferencia entre el discurso de Milei y la posición sostenida históricamente por Londres.

La repercusión británica, sin embargo, había comenzado incluso antes de la cadena nacional. The Independent publicó una columna de su editor político, David Maddox, en la que vinculó la situación de las Malvinas con las recientes declaraciones de Donald Trump sobre la posición de Estados Unidos.

El artículo de Maddox llevó como título “Trump’s Falklands move shows Britain must be ready to defend itself” y planteó que la posibilidad de que Washington revise su postura sobre la soberanía de las islas expone las dificultades que enfrenta el primer ministro británico, Andy Burnham, en materia de defensa.

Según el análisis publicado por el medio británico, el Reino Unido es percibido como cada vez más débil tanto por sus adversarios como por algunos de sus aliados. En ese contexto, Maddox interpretó las declaraciones de Trump como una señal de que Estados Unidos podría dejar de funcionar como respaldo automático de Londres ante determinados escenarios.

El columnista también relacionó esa situación con la decisión del gobierno británico de no participar en la guerra contra Irán más allá de acciones defensivas. Según su interpretación, esa postura habría generado malestar en la Casa Blanca y podría tener consecuencias en la relación entre ambos países incluso después de que Trump deje la presidencia.

Las repercusiones se producen en un contexto de creciente atención internacional sobre la disputa por las Malvinas, después de que Trump sugiriera que Estados Unidos podría revisar su posición y de que Milei anunciara nuevas medidas para intentar impedir la explotación petrolera en las aguas próximas al archipiélago. La prensa británica también puso el foco en la necesidad de que Londres refuerce sus capacidades de defensa frente a un escenario que volvió a instalar la cuestión de las islas en la agenda internacional.