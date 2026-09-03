Milei enviará al Congreso un paquete de leyes por las Malvinas

El presidente, Javier Milei, anunció que enviará al Congreso un paquete de proyectos destinado a reforzar el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas y adelantó además la creación de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego. Las medidas fueron comunicadas este jueves por la noche durante una cadena nacional, en la que el mandatario estuvo acompañado por todo su Gabinete.

“Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho, no hay discusión al respecto”, afirmó Milei al comenzar su mensaje. A partir de esa definición, sostuvo que mantener el reclamo diplomático no es suficiente y que el Estado debe recurrir a todas las herramientas disponibles para defender la soberanía y los recursos argentinos. “Por eso, no alcanza con sostener nuestro reclamo: el Estado argentino tiene la obligación de utilizar todas las herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales disponibles para defender nuestra soberanía y nuestros recursos”, señaló el Presidente.

Milei remarcó que la estrategia requiere además una mayor coordinación entre las distintas áreas del Estado. “Eso exige leyes adecuadas, organismos del Estado coordinados y herramientas efectivas para avanzar en un objetivo que trasciende a cualquier gobierno”, sostuvo durante el mensaje.

Uno de los principales argumentos del anuncio estuvo relacionado con el proyecto petrolero Sea Lion, impulsado en las Islas Malvinas por las compañías Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, de capitales británicos e israelíes. El Gobierno argentino cuestiona la explotación de hidrocarburos en la zona por considerar que se desarrolla de manera unilateral en un área cuya soberanía se encuentra en disputa. Milei advirtió que el inicio de ese proyecto podría producirse en los próximos meses y planteó que la Argentina debe actuar antes de que avance la explotación. “Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad en pocos meses tendrán la capacidad de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar”, afirmó. En ese contexto, el Presidente anticipó el envío de proyectos de ley al Congreso para reforzar las herramientas destinadas a resguardar la soberanía argentina. La iniciativa se suma a otras acciones que el Gobierno viene evaluando para responder al avance de las actividades hidrocarburíferas en las islas.

El otro anuncio central estuvo vinculado con la defensa y la infraestructura estratégica en Tierra del Fuego. Milei informó que dictará un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para ampliar los recursos destinados al Ministerio de Defensa con el objetivo de avanzar en la construcción de una Base Naval Integrada. Según explicó, la infraestructura permitirá incrementar las capacidades argentinas en telecomunicaciones y tendrá una importancia estratégica para el posicionamiento del país en el extremo sur. “Nos va a convertir en un polo logístico más importante del Atlántico Sur y será fundamental para la proyección geopolítica de la Argentina”, sostuvo el mandatario. El anuncio sobre la base se inscribe en una estrategia más amplia del Gobierno sobre el Atlántico Sur, Tierra del Fuego y la Antártida. Defensa ya había comenzado a trabajar en una nueva Directiva de Política de Defensa Nacional que coloca a esas regiones, junto con las rutas marítimas y el extremo austral, entre las prioridades del planeamiento estratégico.

La decisión de Milei se conoce después de que en los últimos días el reclamo por las Malvinas volviera a ocupar un lugar central en la agenda internacional. Las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien planteó la posibilidad de revisar la posición de su país respecto de la disputa entre Argentina y el Reino Unido, fueron consideradas por el Gobierno argentino como una señal relevante.