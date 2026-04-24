Los argentinos están viajando más y, al mismo tiempo, afinando estrategias para gastar menos. Según datos oficiales de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), en marzo de 2026 1.655.745 pasajeros volaron al exterior, un récord histórico para ese mes y un aumento interanual del 17%.

El crecimiento no es aislado. El sistema aeroportuario totalizó 4,6 millones de pasajeros, con el tráfico internacional como principal motor. En paralelo, informes de Booking.com muestran que, ante presupuestos ajustados, los argentinos están modificando sus hábitos para seguir viajando.

El fenómeno refleja un cambio estructural: más demanda, más vuelos —10.772 operaciones internacionales (+15%)— y un perfil de viajero que prioriza la planificación, la flexibilidad y el ahorro.

El boom de viajes al exterior

El mercado aéreo argentino atraviesa una fase de expansión sostenida. Los datos de la ANAC no solo marcan récords, sino también una tendencia: cada vez más personas eligen viajar fuera del país, incluso en contextos económicos desafiantes.

Este crecimiento ya no se explica únicamente por la recuperación pospandemia. Hay un cambio de comportamiento: el viaje dejó de ser un lujo ocasional para convertirse en una prioridad.

Las estrategias clave para gastar menos

Ante este escenario, el ingenio aparece como protagonista. Según Booking.com:

46% utiliza descuentos o promociones

44% elige destinos cercanos

36% ahorra en transporte

30% viaja en temporada baja

30% planifica con anticipación

38% usa programas de beneficios o millas

19% ajusta gastos en comidas (por ejemplo, evitando almuerzos)

Estas decisiones muestran una lógica clara: recortar en lo operativo para sostener la experiencia de viajar.

¿Qué hábitos nuevos están adoptando?

El cambio no es solo económico, sino cultural. Hoy es más común ver viajeros que:

Eligen vuelos con escalas largas para abaratar costos

para abaratar costos Optan por horarios de madrugada

Priorizan flexibilidad de fechas

Aprovechan programas como Genius de Booking

“El presupuesto puede ser un desafío, pero rara vez un límite definitivo”, explicó Jimena Gutiérrez, gerente general de Booking.com para Argentina.

Un perfil que no se resigna a viajar

El argentino mantiene una característica histórica: su fuerte deseo de viajar. Cuando no hay recursos abundantes, aparece la creatividad.

La idea de que “siempre hay un argentino” en cualquier parte del mundo sigue vigente, pero ahora con una diferencia: viaja optimizando cada peso.

Impacto: más demanda, más presión sobre el mercado

El aumento simultáneo de pasajeros y vuelos indica que la oferta está respondiendo —e incluso anticipándose— a la demanda.

Esto podría tener efectos en el corto plazo:

Mayor competencia entre aerolíneas

Más promociones segmentadas

Ajustes en precios según temporada

El fenómeno no es menor: marca un cambio en el consumo turístico argentino. A diferencia de años anteriores, donde el viaje dependía más del poder adquisitivo, hoy se impone una lógica de optimización extrema.

Comparado con la etapa prepandemia, el viajero actual es más estratégico, digital y flexible, lo que impacta directamente en cómo las empresas diseñan sus ofertas.