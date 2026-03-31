El otoño en Argentina se presenta como la estación perfecta para planificar viajes que combinan clima agradable, menos afluencia de visitantes y paisajes llenos de colores cálidos. Esta época transforma los escenarios turísticos del país en espacios más tranquilos y visualmente impactantes, ideales para quienes buscan desconexión y contacto con la naturaleza.

La plataforma Booking.com seleccionó cinco destinos destacados para disfrutar durante el otoño 2026, abarcando desde la Patagonia hasta el norte argentino, cada uno con características únicas que realzan el encanto de esta estación.

Destinos que son una belleza

San Martín de los Andes, reconocido recientemente como uno de los diez destinos más hospitalarios del mundo en los Traveller Review Awards 2026, es un clásico de la Patagonia para los amantes de la naturaleza y la tranquilidad. Sus bosques de lengas, cipreses y coihues se visten de rojos, ocres y dorados que se reflejan en el Lago Lácar, creando paisajes ideales para fotografías y momentos de paz antes del invierno.

En Mendoza, el otoño invita a recorrer las rutas del vino con temperaturas agradables y paisajes teñidos de colores otoñales. Además de las tradicionales degustaciones, el Parque Provincial Aconcagua ofrece senderos y miradores espectaculares, donde se puede contemplar el cerro más alto de América sin necesidad de realizar trekking.

El norte argentino también brilla con Jujuy, donde la Quebrada de Humahuaca y sus cerros multicolores, junto a pueblos como Tilcara y Purmamarca, despliegan su patrimonio cultural y natural. El clima seco y los días soleados del otoño facilitan disfrutar de esta región con una atmósfera especial que combina historia, tradición y naturaleza.

Para quienes buscan una escapada accesible desde Buenos Aires, las Sierras de Córdoba ofrecen bosques, ríos y senderos que se tiñen de tonos cálidos y transmiten calma. La región combina actividades al aire libre, avistaje de aves y una gastronomía con identidad propia. El Valle de Traslasierra, en particular, es considerado un secreto para disfrutar plenamente del otoño con infraestructura y opciones para toda la familia.

Finalmente, El Chaltén, conocido como la capital del trekking y distinguido en 2019 por Booking.com, se destaca en otoño por sus senderos rodeados de montañas y paisajes cambiantes. El icónico Cerro Fitz Roy acompaña a los visitantes en cada recorrido, mientras el pueblo ofrece servicios turísticos, gastronomía patagónica y un ambiente auténtico y relajado, ideal para una experiencia activa antes de la llegada del invierno.

Estos cinco destinos reflejan la diversidad de Argentina y cómo el otoño transforma cada región en un escenario único para quienes buscan disfrutar de la naturaleza, la cultura y la tranquilidad en 2026.