El Gobierno decidió no forzar este martes un dictamen sobre la Reforma Política en el Senado después de comprobar que todavía no cuenta con las firmas necesarias y abrió una nueva instancia de negociación para introducir modificaciones reclamadas por bloques aliados.

La definición surgió luego de una reunión de aproximadamente una hora y media de la mesa política del Gobierno en Casa Rosada, que volvió a encontrarse con todos sus integrantes después de casi un mes.

“No tenemos las firmas todavía. No va a haber dictamen hoy”, reconoció uno de los integrantes del espacio después del encuentro.

El proyecto tiene entre sus principales puntos la suspensión de las PASO y la posibilidad de incorporar colectoras dentro del sistema de Boleta Única de Papel. Este último aspecto abrió diferencias incluso entre sectores que acompañan al oficialismo.

La estrategia ahora será continuar negociando durante los próximos días y modificar parte del texto antes de intentar conseguir el dictamen.

Desde Presidencia confirmaron que durante la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales se retomará el análisis de la reforma y se recibirán “propuestas y modificaciones de los distintos bloques”.

“Se prevé que la discusión en comisiones continúe durante los próximos días”, indicó el comunicado oficial.

Las modificaciones que necesita el Gobierno

Para conseguir dictamen, La Libertad Avanza necesita reunir al menos 10 firmas entre los 19 integrantes de Asuntos Constitucionales. El PRO confirmó que acompañará la suspensión de las PASO, aunque eso no implica un respaldo automático a todos los puntos de la reforma. Además, el partido no cuenta con representantes dentro de esa comisión. La UCR tiene tres integrantes; Provincias Unidas, dos; mientras que Convicción Federal e Independencia cuentan con un representante cada uno.

“Se trabaja con algunas modificaciones. No va a haber dictamen hoy. Pero hay buenas perspectivas”, afirmó uno de los negociadores oficialistas.

Uno de los principales puntos en discusión es la posibilidad de incorporar colectoras dentro de la Boleta Única de Papel. El mecanismo permitiría que una misma candidatura presidencial esté acompañada por dos listas legislativas.

El tema generó cuestionamientos durante los últimos días. Gerardo Milman, dirigente cercano a Patricia Bullrich, planteó públicamente que la utilización de colectoras para la elección de senadores nacionales podría resultar inconstitucional por el sistema de representación de mayoría y primera minoría establecido por la Constitución.

Desde sectores de Casa Rosada interpretaron ese planteo como una señal de Bullrich, aunque desde el entorno de la senadora sostuvieron que se trató de una posición personal de Milman.

Bullrich participó finalmente este martes de la mesa política y, según fuentes del Gobierno citadas por Infobae, las diferencias internas quedaron en segundo plano durante el encuentro.

Discapacidad y el acuerdo con Estados Unidos

La reunión también sirvió para ordenar otras iniciativas que el oficialismo pretende impulsar en el Congreso durante las próximas semanas. En el Senado se repasaron los proyectos previstos para la sesión de este jueves, entre ellos la Ley de Discapacidad, cuyo tratamiento fue solicitado por Bullrich, además de la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), la Ley Joaquín, la Ley de Cabotaje y el proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada.

El Gobierno también acordó enviar al Congreso en los próximos días el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos firmado entre Argentina y Estados Unidos, para que sea sometido a tratamiento legislativo.

Según la información difundida tras la reunión, el entendimiento contempla cuestiones relacionadas con beneficios arancelarios, apertura de mercados e inversiones en minerales críticos, entre otros puntos.

En Diputados, mientras tanto, el oficialismo tiene previsto avanzar con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y el acuerdo comercial entre el Mercosur y la EFTA.

La prioridad inmediata, sin embargo, seguirá puesta sobre la Reforma Política. El Gobierno mantiene su intención de suspender las PASO, pero la falta de firmas obligó a extender las negociaciones y aceptar modificaciones antes de intentar llevar el proyecto al recinto.