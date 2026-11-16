La senadora Patricia Bullrich participará este martes de la reunión de la mesa política del Gobierno en Casa Rosada, en momentos en que el oficialismo busca ordenar su estrategia legislativa para las últimas semanas del período ordinario y aparecen diferencias internas alrededor de la reforma electoral.

El encuentro está previsto para las 11 y marcará el regreso de la mesa política después de tres semanas sin reuniones. Desde el entorno de Bullrich confirmaron que la legisladora estará presente.

La reunión se producirá además en un contexto de diferencias entre la senadora y sectores de la conducción de La Libertad Avanza. Según fuentes oficialistas citadas por Noticias Argentinas, algunas de las posiciones públicas adoptadas por Bullrich generaron malestar dentro del espacio.

Pese a esas diferencias, en el Gobierno consideran relevante el papel que tendrá la senadora para avanzar con la agenda parlamentaria que pretende impulsar la administración de Javier Milei.

“Ni nuestros votantes la quieren afuera, ni los suyos le piden que rompa”, sintetizó un integrante del sector político del oficialismo.

Concluida la visita del papa León XIV a la Argentina, el Ejecutivo pretende acelerar ahora la actividad legislativa, con especial atención en la reforma electoral que busca aprobar de cara a los comicios de 2027.

Las colectoras abrieron una nueva diferencia

Uno de los últimos contrapuntos surgió alrededor del sistema de colectoras contemplado dentro del proyecto de reforma electoral. El exdiputado Gerardo Milman, dirigente cercano a Bullrich, planteó públicamente que su utilización en las elecciones de senadores nacionales podría resultar inconstitucional debido al sistema de representación por mayoría y primera minoría establecido por la Constitución.

Dentro de Casa Rosada interpretaron la publicación como una señal política de Bullrich, aunque esa lectura no fue confirmada públicamente por la senadora. El planteo generó respuestas dentro del oficialismo y también encontró coincidencias entre algunos integrantes del bloque libertario.

“No soy constitucionalista pero no concuerdo. Igual no entiendo por qué salió con esto”, señaló un funcionario citado por la agencia. Otro integrante del espacio aseguró que los radicales que impulsaron la propuesta realizaron previamente consultas sobre su constitucionalidad.

La discusión tendrá un capítulo clave este martes, cuando el senador libertario Agustín Coto encabece una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales con el objetivo de avanzar hacia un dictamen.

La intención del oficialismo es conseguir posteriormente la media sanción del proyecto el 26 de noviembre.

Los votos que busca el Gobierno para las PASO

Otro punto todavía abierto es la cantidad de votos disponibles en el Senado. Desde el sector que responde a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, estiman contar con al menos 38 votos provenientes del bloque libertario, aliados del PRO, radicales y legisladores vinculados a gobernadores que acompañan al Gobierno.

Sin embargo, dentro del propio oficialismo existen cálculos diferentes. Otros referentes admiten que todavía no estaría asegurado el número necesario para avanzar con la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

“Por ahora no nos dan los números”, reconoció un dirigente libertario.

La reunión de este martes tendrá así como objetivo ordenar esas posiciones y definir la hoja de ruta parlamentaria antes del cierre del período ordinario y de una posterior convocatoria a sesiones extraordinarias.

La presencia de Bullrich adquiere especial relevancia en ese escenario: además de integrar la conducción política oficialista, deberá intervenir desde el Senado en una agenda para la que el Gobierno todavía necesita construir acuerdos y garantizar los votos.