El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de abril fue de 2,6%, una cifra que marcó una desaceleración frente al 3,4% registrado en marzo. Con este dato, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló una suba de 12,3% en lo que va de 2026 y una variación interanual de 32,4%.

Cuáles fueron los rubros más afectados por los índices

El registro se ubicó dentro de las previsiones que manejaban tanto el equipo económico como las consultoras privadas, que estimaban un indicador mensual de entre 2,4% y 2,8%. De acuerdo al informe oficial, los precios Regulados fueron los que más aumentaron durante abril, con una variación de 4,7%, impulsados principalmente por ajustes en transporte y tarifas eléctricas.

Por su parte, el IPC núcleo avanzó 2,3%, con incidencia de aumentos en alquileres, servicios vinculados a la vivienda y consumos en restaurantes y comidas fuera del hogar. El organismo también señaló que los precios Estacionales no registraron variación durante el mes. Las subas en indumentaria por el cambio de temporada fueron compensadas por bajas en turismo y frutas.

Entre los distintos rubros, Transporte encabezó los aumentos con una suba de 4,4%, impulsada por el incremento en combustibles. Luego se ubicó Educación, con 4,2%. En contraste, los menores movimientos se observaron en Alimentos y bebidas no alcohólicas, que registró 1,5%, y en Recreación y cultura, con 1%.

En el análisis regional, el INDEC indicó que Alimentos y bebidas tuvo mayor incidencia en las regiones del Noreste, Noroeste y Pampeana. En el Gran Buenos Aires, el mayor impacto estuvo vinculado a Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, por subas en alquileres y tarifas.

Tras conocerse el dato, el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que se trató de “la inflación más baja en cinco meses” y destacó la evolución del indicador núcleo.

En paralelo, los primeros relevamientos de mayo mostraron cierta estabilidad en el rubro alimentos. Algunas consultoras privadas incluso detectaron variaciones cercanas a cero durante la primera semana del mes.

Según estimaciones preliminares de distintas firmas económicas, la inflación de mayo podría ubicarse alrededor del 2,2%, aunque todavía restan semanas de medición y actualizaciones tarifarias previstas para transporte público.