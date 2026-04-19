El presidente, Javier Milei, reafirmó su alineamiento con Israel tras reunirse con el primer ministro Benjamín Netanyahu, en un encuentro donde ratificó su apoyo en la lucha contra el terrorismo y volvió a responsabilizar a Irán por el atentado a la AMIA.

En una conferencia conjunta, el mandatario argentino sostuvo que ambos países comparten valores como la libertad, la democracia y el estado de derecho, y remarcó la necesidad de fortalecer la cooperación internacional frente a las amenazas globales.

Durante su exposición, Milei insistió en el vínculo entre la Argentina e Israel a partir de los ataques terroristas sufridos en el país, entre ellos el atentado a la AMIA y a la Embajada de Israel, y apuntó contra el régimen iraní como responsable.

El encuentro bilateral dejó además una serie de anuncios concretos para profundizar la relación estratégica. Entre ellos, la presentación de los llamados “Acuerdos de Isaac”, una iniciativa que busca replicar en América Latina el esquema de normalización impulsado por los Acuerdos de Abraham, orientado a fortalecer vínculos diplomáticos, comerciales y de seguridad.

En ese marco, Milei planteó que la propuesta apunta a sumar países de la región en la lucha contra el terrorismo, el antisemitismo y el narcotráfico, con una invitación abierta a gobiernos que compartan esos lineamientos.

Otro de los anuncios destacados fue la confirmación de una ruta aérea directa entre Buenos Aires y Tel Aviv, que comenzará a operar en noviembre, en lo que el Presidente definió como un paso para consolidar un “lazo inquebrantable” entre ambos países.

Además, se firmaron tres memorándums de entendimiento en áreas estratégicas como inteligencia artificial, servicios aéreos y cooperación en seguridad. Según Milei, el objetivo es avanzar en desarrollos conjuntos y posicionar a la Argentina en sectores tecnológicos de alto impacto.

El mandatario también reiteró su intención de trasladar la embajada argentina a Jerusalén, una decisión que, según explicó, se concretará cuando estén dadas las condiciones.

Por su parte, Netanyahu destacó la relación bilateral y aseguró que Israel considera a la Argentina como uno de sus principales aliados, en un contexto donde ambos gobiernos buscan profundizar su vínculo político, económico y estratégico.