Un audio enviado por Manuel Adorni al arquitecto Matías Tabar, uno de los testigos de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, se convirtió en un nuevo elemento de la investigación judicial que involucra al exjefe de Gabinete. El mensaje fue difundido este lunes, pocos días después de su renuncia al cargo, y corresponde al período previo a la declaración que el contratista debía prestar ante el fiscal Gerardo Pollicita.

En el mensaje de voz, Adorni le manifiesta a Tabar que contará con "todo el soporte" que necesite antes de comparecer ante la Justicia. "Mati querido, ¿qué hacés? Te tengo que hablar hace 10 o 15 días. Yo este fin de semana voy a ir a Indio, así que si querés hablamos ahí", comienza el audio.

Luego, el exfuncionario agrega: "Obviamente, todo el soporte que necesites. Como lo hice con todos, despreocupate. Contás con todo, todo, todo lo que te pueda ayudar. Es una boludez, pero para que vos te quedes tranquilo y todos nos quedemos tranquilos".

Tras esa referencia a la investigación judicial, la conversación cambia de tema y Adorni consulta al arquitecto por un inconveniente eléctrico en su vivienda del country Indio Cuá, donde se realizaban las reformas que hoy forman parte de la causa.

El contexto del mensaje es uno de los aspectos que analiza la Justicia. Según declaró posteriormente Tabar ante la fiscalía, el entonces jefe de Gabinete había intentado comunicarse con él antes de su comparecencia y le ofreció asistencia para afrontar la declaración judicial.

El arquitecto explicó que inicialmente evaluó esa posibilidad, pero finalmente decidió rechazar cualquier tipo de ayuda luego de recibir asesoramiento, para evitar que pudiera interpretarse que ambos estaban coordinando una estrategia común frente a la investigación.

La declaración de Tabar terminó siendo una de las más comprometedoras para Adorni. El contratista aseguró que el exfuncionario pagó alrededor de US$245.000 en efectivo y sin facturación para financiar las reformas realizadas en su vivienda ubicada en el barrio privado Indio Cuá.

Ese testimonio se incorporó a la causa que lleva adelante el fiscal Pollicita, quien también ordenó distintas medidas para reconstruir la evolución patrimonial del exjefe de Gabinete y determinar si existe correspondencia entre sus ingresos declarados y el patrimonio acumulado durante los últimos años.

La difusión del audio se conoce después de la renuncia de Adorni al frente de la Jefatura de Gabinete, decisión que adoptó en medio del avance de la investigación judicial. Ahora, el mensaje podría convertirse en un nuevo elemento de análisis dentro del expediente que busca determinar si existieron maniobras vinculadas a un presunto enriquecimiento ilícito.