La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, incorporó este lunes un nuevo testimonio. Laura Schiuma, directora general de la Subsecretaría de Comunicación y Actos de Gobierno, declaró ante el fiscal Gerardo Pollicita que le prestó su tarjeta de crédito al entonces funcionario para comprar un monitor gamer valuado en $2.185.000.

La funcionaria compareció como testigo en los tribunales de Comodoro Py luego de que la Justicia detectara que Adorni había realizado distintas compras utilizando tarjetas de crédito pertenecientes a empleados de la estructura que dependía de la Jefatura de Gabinete. Durante su declaración, Schiuma explicó que existió un acuerdo previo para que Adorni le devolviera el dinero en efectivo una vez concretada la operación. Según consta en la investigación, la compra correspondió a un Samsung Odyssey OLED G8 y fue realizada el 19 de agosto de 2025, cuando Adorni todavía se desempeñaba como vocero presidencial y percibía un salario cercano a $3,5 millones mensuales.

La citación de Schiuma surgió tras el análisis de informes bancarios solicitados por la fiscalía. Los investigadores detectaron que Adorni había asociado a su cuenta de Mercado Pago tarjetas de crédito de terceros, lo que permitió reconstruir distintas operaciones comerciales. La causa también identificó adquisiciones realizadas con tarjetas pertenecientes a Luis Enrique Aluju, coordinador de Información de Gobierno de la Dirección de Información Pública. Entre ellas figuran proyectores comprados pocos días antes de la adquisición del monitor gamer. De acuerdo con la hipótesis que maneja la fiscalía, esos elementos habrían sido destinados a equipar la vivienda de Adorni ubicada en el country Indio Cuá, en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz.

En paralelo, el fiscal Pollicita ordenó nuevas medidas para reconstruir la evolución patrimonial del exfuncionario y de su esposa, Bettina Angeletti. Entre ellas solicitó a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI) un informe técnico que permita comparar los ingresos declarados con la evolución de sus bienes, entre los que figuran un departamento en Caballito, una vivienda en Indio Cuá y ahorros en pesos y dólares. El objetivo es determinar si existen inconsistencias entre los ingresos y el patrimonio que justifiquen profundizar la investigación.

El avance del expediente se produjo pocos días después de que Adorni presentara su renuncia como jefe de Gabinete, en medio de la investigación judicial. En la carta que difundió para comunicar su salida, el exfuncionario sostuvo que decidió dar un paso al costado por el impacto que la causa tuvo sobre su entorno familiar.

"Los interminables ataques mediáticos que he soportado me han llevado a tener que pedirle que esta vez me acompañe, para poder cerrar este ciclo en pos de protegerme a mí y a mi familia", expresó.

También aseguró que las denuncias trascendieron su figura y alcanzaron a su esposa, sus hijos, familiares, amigos y allegados.