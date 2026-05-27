La camioneta que utiliza de manera habitual el asesor presidencial Santiago Caputo, acumula multas de tránsito por más de 17 millones de pesos, según registros oficiales difundidos en las últimas horas. La información volvió a poner el foco sobre uno de los funcionarios de mayor influencia dentro del Gobierno nacional.

Se trata de una camioneta Volkswagen Amarok V6, identificada en reiteradas oportunidades en actividades oficiales y movimientos vinculados al entorno presidencial. De acuerdo con los datos publicados, el vehículo registra decenas de infracciones cometidas principalmente en la Ciudad de Buenos Aires.

Entre las faltas detectadas aparecen excesos de velocidad, estacionamientos prohibidos y circulación indebida en distintos puntos de la capital. Parte de las infracciones fueron registradas durante los últimos meses.

La publicación señala además que el vehículo no figura directamente a nombre de Caputo, aunque es utilizado por el asesor en distintos desplazamientos oficiales y privados. El caso generó repercusiones políticas y críticas desde sectores opositores.

Santiago Caputo es considerado uno de los principales estrategas del presidente Javier Milei y mantiene un perfil de bajo nivel de exposición pública, pese a su creciente influencia dentro de la estructura gubernamental. Hasta el momento no hubo declaraciones oficiales del entorno del asesor respecto a las infracciones difundidas ni sobre el estado de pago de las multas acumuladas.