El riesgo país volvió a quedar debajo de los 500 puntos tras más de dos semanas

El riesgo país argentino volvió a ubicarse por debajo de los 500 puntos básicos este jueves, en una jornada en la que también retrocedió el dólar oficial y los bonos soberanos operaron en terreno positivo.

El indicador elaborado por JP Morgan bajó siete unidades y se ubicó nuevamente por debajo de ese nivel, después de haber permanecido durante más de dos semanas por encima de los 500 puntos. La mejora se produjo en paralelo con el comportamiento favorable de los títulos de deuda argentina.

En el mercado cambiario, el dólar oficial cerró a $1530 para la venta en el Banco Nación, lo que representó una baja de $5 respecto de la jornada anterior. Durante la rueda, la cotización había comenzado en torno a ese mismo valor y mantuvo una evolución estable hacia el cierre.

Los bonos soberanos en dólares también registraron avances, con subas que llegaron hasta el 0,8%. El desempeño de la deuda contribuyó a la reducción del riesgo país, que mide el diferencial que los mercados exigen a la Argentina frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos.

La recuperación del indicador se da luego de un período de mayor presión sobre los activos argentinos. El riesgo país había superado los 500 puntos desde mediados de agosto, con fluctuaciones que lo llevaron incluso por encima de las 530 unidades antes de comenzar a moderarse.

El comportamiento de los mercados también estuvo acompañado durante los últimos días por una mejora de los bonos argentinos y por señales favorables para la deuda. El miércoles, el riesgo país había llegado a 496 puntos, luego de un descenso de ocho unidades, en una jornada marcada además por el respaldo de funcionarios estadounidenses al rumbo económico del Gobierno.

En el mercado cambiario, mientras tanto, el dólar oficial mantiene una cotización cercana a los $1530, después de haber registrado movimientos acotados en las últimas ruedas. El dólar blue, en tanto, se ubicó en torno a los $1540 para la venta durante la jornada.

De esta manera, los principales indicadores financieros mostraron una evolución favorable para los activos argentinos, con una nueva baja del riesgo país y una recuperación de los títulos públicos, mientras el dólar oficial registró un retroceso en el Banco Nación.