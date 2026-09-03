La icónica marca americana de lifestyle Cole Haan, reconocida por casi un siglo de artesanía e innovación, anunció su desembarco en Argentina, marcando un hito significativo en su expansión global. A través de un nuevo socio local, los consumidores argentinos podrán descubrir la propuesta de la marca: diseño atemporal, comodidad innovadora y desempeño versátil, con una tienda física y una experiencia de compra digital.

Fundada en 1928, Cole Haan lleva casi 100 años redefiniendo el calzado y los accesorios modernos a través de una combinación única de artesanía, innovación con propósito y estilo americano atemporal. A lo largo de su historia, la marca ha desafiado constantemente las convenciones incorporando tecnologías orientadas al rendimiento que maximizan la comodidad sin comprometer el diseño, creando productos que se adaptan sin esfuerzo al trabajo, el fin de semana, los viajes y la vida cotidiana.

La primera tienda en Galerías Pacífico

"Argentina representa un hito significativo en la continua expansión internacional de Cole Haan y reafirma nuestro compromiso con el fortalecimiento de nuestra presencia global", afirmó Adrian Santos, Vicepresidente Senior de Internacional en Cole Haan. "Estamos muy contentos de presentar la marca Cole Haan a los consumidores argentinos y esperamos recibirlos en nuestra primera tienda en Galerías Pacífico más adelante este año."

La nueva tienda ofrecerá a los consumidores un espacio para descubrir las propuestas de calzado y lifestyle de Cole Haan, incluyendo las franquicias icónicas de la marca: OriginalGrand, reconocida por su diseño híbrido pionero; ZEROGRAND, definida por su flexibilidad ultraliviana; y GrandPro, destacada por su versatilidad con inspiración deportiva. Cada colección refleja el legado de Cole Haan de combinar artesanía atemporal con comodidad innovadora, creando productos para cada destino que elijas.

Llegan las inversiones: Cole Haan abre su primera tienda en Argentina y lanza e-commerce local

Una plataforma de e-commerce local

Además de la apertura de la tienda física, Cole Haan está desarrollando una plataforma de e-commerce directa al consumidor para Argentina, brindando acceso conveniente a las últimas colecciones de la marca a través de una experiencia de compra online localizada. La tienda y la plataforma digital en www.colehaan.com.ar establecerán juntas una presencia omnicanal integrada, diseñada para acompañar a los consumidores donde y como prefieran comprar.

La apertura marcará la primera presencia física de Cole Haan en el país y representa un hito importante en su estrategia de crecimiento a largo plazo en América Latina. La marca, que ya está presente en más de 100 países, continúa así su expansión internacional llevando su propuesta de diseño y confort a nuevos mercados.

Una marca con casi un siglo de historia

Cole Haan es una marca americana de lifestyle global que acompaña a profesionales activos y siempre conectados con calzado innovador y accesorios de lifestyle. Con una herencia de casi 100 años, la marca imprime en sus productos artesanía tradicional e innovación contemporánea, creando estilos pensados para el trabajo, el ejercicio y el fin de semana. La misión de Cole Haan es inspirar a sus clientes a vivir vidas extraordinarias.

El desembarco en Argentina consolida la presencia de la marca en la región y acerca a los consumidores locales una propuesta que combina diseño, tecnología y versatilidad, en un momento donde el mercado argentino muestra un creciente interés por marcas internacionales de calidad y estilo.