Qué se sabe de la compra militar que el Gobierno decidió mantener bajo secreto

Una nueva adquisición de equipamiento para las Fuerzas Armadas quedará fuera del acceso público. El Gobierno nacional resolvió declarar como secreto militar las operaciones contractuales necesarias para concretar la compra, cuyos detalles no fueron incluidos en la documentación publicada oficialmente.

La decisión quedó formalizada este lunes mediante el Decreto 1205/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa, Carlos Presti.

La norma alcanza específicamente a las adquisiciones incluidas en el expediente EX-2026-97868854-APN-SSGA#MD y habilita al Ministerio de Defensa a continuar el procedimiento bajo un régimen de reserva.

En consecuencia, hasta el momento no se conoce qué tipo de equipamiento será adquirido, cuántas unidades están previstas, qué empresas podrían proveerlo, cuál será su país de origen ni qué monto desembolsará el Estado.

Una contratación que quedará fuera de la publicidad habitual

El punto central de la decisión no es solamente la reserva sobre las características del material. La clasificación permite que las actuaciones vinculadas con la operación queden exceptuadas de las disposiciones habituales de publicidad y difusión de las contrataciones.

El decreto establece que, una vez declarado el secreto militar, los organismos involucrados deberán continuar con los trámites necesarios para realizar la adquisición sin hacer públicas las diferentes instancias del proceso.

La ejecución estará a cargo del Ministerio de Defensa, mediante la Subsecretaría de Gestión Administrativa.

La norma utilizada para mantener la compra en secreto

Para adoptar la medida, el Ejecutivo se amparó en el Decreto 9390/1963, una normativa que permite clasificar como secreto militar determinados asuntos vinculados con la preparación y el empleo de las Fuerzas Armadas.

Ese régimen contempla, entre otros aspectos, adquisiciones, fabricaciones, construcciones y las negociaciones y trámites relacionados cuando revistan una importancia considerada fundamental para las capacidades militares.

El Decreto 1205/2026 no brinda precisiones adicionales sobre las razones específicas que llevaron a aplicar esa clasificación a esta adquisición.

Por lo tanto, la publicación en el Boletín Oficial confirma que existe un nuevo proceso de compra de material para las Fuerzas Armadas, pero los principales datos de la operación —el equipamiento, su valor, los proveedores y las condiciones de contratación— permanecerán bajo secreto militar.