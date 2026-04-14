La Escuela N°40 Mariano Moreno de San Cristóbal retomará las clases de manera progresiva a partir del miércoles 15 de abril, luego de dos semanas de suspensión tras la muerte de Ian Cabrera en un tiroteo protagonizado por otro estudiante.

La medida fue autorizada por la Justicia de Santa Fe, mientras continúa la investigación del caso. La reapertura incluye un esquema escalonado por niveles y actividades centradas en el acompañamiento institucional.

Antes del regreso de los alumnos, entre el lunes 13 y el martes 14 de abril, se realizarán tareas de limpieza, organización y acondicionamiento del edificio escolar.

Cómo será el regreso a clases en San Cristóbal

El cronograma difundido por la institución establece un retorno diferenciado según cada nivel educativo, con foco en espacios de diálogo, contención y reconstrucción del vínculo escolar.

Nivel Inicial

Martes: reuniones entre docentes y familias en la Delegación Regional de Educación.

Miércoles y jueves: actividades lúdicas.

Viernes: encuentro general en el edificio del Jardín de Infantes para planificar actividades.

Nivel Primario

Miércoles y jueves: reuniones entre docentes, directivos y familias, organizadas por grado.

Objetivo: generar espacios de escucha.

Viernes: regreso de los estudiantes al edificio escolar.

Nivel Secundario (turno noche) y Nivel Superior

Inicio: miércoles con horario reducido.

Se desarrollarán instancias de diálogo entre docentes y alumnos.

Reincorporación gradual de contenidos en los días siguientes, priorizando el acompañamiento.

Nivel Secundario (turno mañana)

Se realizarán rondas de diálogo por grupos de cursos.

Los encuentros estarán a cargo de docentes elegidos por los propios estudiantes.

Participarán facilitadores de la convivencia.

Las rondas continuarán hasta abarcar a todo el alumnado.

Continuidad en otras escuelas de la ciudad

El resto de las escuelas de San Cristóbal mantendrá sus horarios habituales. En paralelo, se desarrollarán actividades pedagógicas con espacios de reflexión y acompañamiento, en el marco del impacto generado por el hecho.

Investigación en curso por la muerte de Ian Cabrera

La causa por la muerte de Ian Cabrera continúa en investigación bajo la órbita judicial de Santa Fe. El hecho ocurrió dentro del establecimiento educativo y derivó en la suspensión total de las actividades escolares.

La reapertura se da en un contexto de seguimiento institucional y judicial, con medidas orientadas a garantizar condiciones adecuadas para la comunidad educativa.