La policía de Santa Fe detuvo a un adolescente de 16 años acusado de encubrir al alumno que mató a un compañero en un colegio de San Cristóbal. La Justicia busca determinar qué grado de conocimiento tenía sobre el ataque antes de que ocurriera.

El joven fue localizado en la Ruta Nacional 11, en cercanías de la localidad de Nelson, y quedó aprehendido bajo la figura de encubrimiento. Según se informó, mantenía un vínculo con el atacante.

El hecho bajo investigación ocurrió en la Escuela Mariano Moreno, donde se desató un tiroteo que terminó con la muerte de un estudiante. En las próximas horas, el nuevo detenido podría prestar declaración.

Mientras avanza la causa, las autoridades provinciales implementaron un operativo integral de contención y asistencia para la comunidad educativa y los vecinos de la ciudad. Entre las medidas adoptadas, se dispuso la suspensión de clases los días lunes 6 y martes 7 de abril en todas las escuelas, tanto públicas como privadas. Además, la Escuela Normal Nº 40 permanecerá cerrada por orden judicial hasta que finalicen las pericias.

Por otro lado, el gobernador, Maximiliano Pullaro, visitó la localidad junto al ministro de Educación José Goity y la secretaria de Gestión Territorial Educativa, Daiana Gallo Ambrosis, donde mantuvieron reuniones con familiares de las víctimas y autoridades escolares.

Desde el Ministerio de Educación indicaron que el regreso a clases será progresivo, sujeto a lo que disponga la Justicia, y que se informará de manera institucional. En paralelo, se mantendrán instancias de contención para las familias y estudiantes, así como propuestas pedagógicas para garantizar la continuidad de los aprendizajes durante la suspensión. Además, la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia continuará con el seguimiento de las familias afectadas mediante visitas domiciliarias y espacios de escucha activa, para fortalecer los vínculos familiares y comunitarios.