El exapoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender, declaró este miércoles en el juicio oral por la causa Sueños Compartidos y afirmó que existía un financiamiento destinado a promover denuncias judiciales contra dirigentes del PRO.

Durante la audiencia, Schoklender sostuvo que en la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo funcionaba un “centro de investigación” que recibía un subsidio fijo gestionado por el entonces jefe de Gabinete Aníbal Fernández, a través de Hebe de Bonafini. Según afirmó, esos fondos eran utilizados para realizar “denuncias permanentes contra funcionarios del PRO”.

El exapoderado indicó además que las presentaciones judiciales eran impulsadas por el abogado Eduardo Barcesat, a quien vinculó con distintas acciones contra dirigentes como Mauricio Macri, Gabriela Michetti, Patricia Bullrich, Marcos Peña y Germán Garavano.

En su exposición, Schoklender también defendió el programa de construcción de viviendas sociales y aseguró que gran parte de las obras fueron realizadas y entregadas. Además, criticó los informes periciales incorporados en la causa judicial.

La causa Sueños Compartidos investiga presuntas irregularidades y el supuesto desvío de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales a través de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Entre los principales imputados aparecen Sergio y Pablo Schoklender, además de exfuncionarios nacionales vinculados al área de obras públicas.

El juicio oral comenzó este año y continúa con declaraciones de imputados, peritos y testigos. La acusación sostiene que parte de los fondos públicos destinados a las obras habría sido desviada hacia otros fines.