Seis nuevos F-16 ya vuelan hacia la Argentina: el recorrido desde Dinamarca hasta Río Cuarto

La Fuerza Aérea Argentina inició este martes el traslado desde Dinamarca de seis nuevos cazas F-16 que se incorporarán al país como parte del programa de adquisición de 24 aeronaves a la Real Fuerza Aérea danesa. El destino de esta segunda tanda será el Área Material Río Cuarto, en Córdoba, donde permanecerán de manera provisoria hasta que finalicen las obras de adecuación de la VI Brigada Aérea de Tandil.

Cómo son los seis aviones F-16 que se suman a la Fuerza Aérea Argentina

El grupo está integrado por cuatro F-16AM monoplaza y dos F-16BM biplaza, que partieron de la Base Aérea de Skrydstrup. El traslado comenzó el 22 de septiembre y, de acuerdo con el cronograma previsto, los aviones llegarán a la Argentina durante el fin de semana.

El recorrido incluye una primera escala en Zaragoza, España, donde la formación ya realizó una parada técnica. Desde allí continuó hacia Gando, en Gran Canaria, antes de iniciar el cruce del Atlántico con destino a Brasil. La siguiente escala prevista es Natal, en el noreste brasileño, para luego completar el tramo final hasta Córdoba.

Uno de los puntos centrales del operativo será el reabastecimiento en vuelo. Para el cruce del Atlántico, los F-16 contarán con el apoyo de aeronaves KC-135R Stratotanker de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que permitirán extender la autonomía de los cazas durante el trayecto. El mismo esquema había sido utilizado para trasladar el primer lote de seis aeronaves que llegó al país en diciembre de 2025.

La operación también contempla participación de personal argentino y danés en las distintas etapas del traslado, mientras que la Fuerza Aérea Argentina tendrá responsabilidades vinculadas con el apoyo logístico y las tareas de búsqueda y salvamento durante el operativo.

Doce de veinticuatro

Con la llegada de esta segunda tanda, Argentina pasará a contar con 12 de los 24 F-16 previstos en el acuerdo firmado con Dinamarca. Las primeras seis unidades fueron recibidas el 5 de diciembre de 2025 y realizaron un recorrido similar, con escalas en España y Brasil antes de aterrizar en Río Cuarto.

El programa, denominado Peace Condor, contempla la incorporación de 24 cazas F-16 A/B modernizados mediante el acuerdo firmado con Dinamarca en abril de 2024. Las entregas se realizan de manera escalonada y forman parte del proceso de incorporación de este sistema de armas a la Fuerza Aérea Argentina.

El Área Material Río Cuarto, ubicado en Las Higueras, funcionará como destino operativo transitorio. La instalación definitiva del sistema será la VI Brigada Aérea de Tandil, cuya infraestructura se encuentra en proceso de adecuación para recibir a la nueva flota.

El Gobierno había anunciado en agosto que el segundo lote estaría compuesto por dos aeronaves biplaza y cuatro monoplaza y que el traslado incluiría escalas en España y Brasil, además del apoyo de los KC-135 estadounidenses para el cruce oceánico. La llegada de estas seis unidades elevará a la mitad la cantidad de F-16 incorporados de los 24 previstos. El proceso continuará con nuevas entregas hasta completar la flota contemplada en el acuerdo con Dinamarca.