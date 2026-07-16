El Senado aprobó este jueves todos los pliegos judiciales incluidos en el temario de la última sesión del semestre, dando luz verde a los nombramientos de jueces, fiscales y defensores para distintos fueros federales y nacionales. La votación se produjo mientras el Gobierno impulsa el envío de nuevas postulaciones para cubrir cerca de 300 vacantes en el Poder Judicial.

El caso que concentró la mayor parte del debate fue el del juez Víctor Pesino, integrante de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, cuyo pliego buscaba extender su permanencia en el cargo por cinco años más para evitar su jubilación.

Por qué la continuidad de Pesino desató cuestionamientos de la oposición

La continuidad de Pesino generó cuestionamientos por parte de sectores del peronismo debido a su actuación en causas vinculadas a la reforma laboral. El magistrado había adquirido notoriedad al dejar sin efecto la medida cautelar que suspendía la aplicación de esa reforma.

Durante el tratamiento del pliego, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, salió en defensa del juez y cuestionó las objeciones planteadas por la oposición. La senadora sostuvo que el peronismo pretendía desplazar al magistrado por el contenido de sus resoluciones judiciales.

Bullrich recordó que la reforma laboral había sido aprobada por mayoría en ambas cámaras del Congreso y advirtió que la independencia judicial no puede quedar condicionada por el sentido de los fallos. "Los jueces no se sacan por sus fallos", afirmó durante su intervención en el recinto.

Con la aprobación de todos los pliegos incluidos en la sesión, el oficialismo logró avanzar en una de las prioridades de su agenda judicial antes del receso legislativo, mientras prepara el envío de nuevas postulaciones para cubrir cargos vacantes en distintos tribunales del país.