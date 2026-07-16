El Senado de la Nación resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo 6 de agosto y dejó pendiente la definición sobre el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, una de las iniciativas legislativas más importantes para el Gobierno de Javier Milei.

La decisión fue adoptada luego de una extensa jornada de debate y negociaciones entre La Libertad Avanza y los bloques dialoguistas, que plantearon nuevos reparos sobre distintos artículos del proyecto. Ante la falta de consenso definitivo, el oficialismo aceptó suspender el tratamiento para intentar reunir los votos necesarios en las próximas semanas.

La iniciativa ya había atravesado múltiples modificaciones desde su dictamen de comisión, con al menos 13 versiones distintas del texto, principalmente por diferencias en el capítulo referido a la compra de tierras por parte de extranjeros y otros aspectos vinculados al denominado "silencio administrativo" del Estado.

El proyecto propone, entre otros puntos, reformas al régimen de propiedad privada, cambios en las restricciones para la adquisición de tierras rurales por extranjeros y nuevas reglas sobre desalojos, temas que generaron intensas negociaciones entre el oficialismo y la oposición dialoguista.

Con el cuarto intermedio aprobado, la sesión quedó formalmente abierta y el tratamiento de la iniciativa continuará el miércoles 6 de agosto, cuando el Senado volverá a reunirse para intentar resolver una de las leyes consideradas prioritarias por la Casa Rosada.