El Senado comenzó a debatir este martes la reforma electoral impulsada por el Gobierno, pero el oficialismo decidió postergar la firma del dictamen hasta el miércoles mientras continúa negociando los apoyos necesarios para avanzar con el proyecto.

La Libertad Avanza consiguió el quórum para abrir la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, aunque hasta el momento reúne ocho de las diez firmas que necesita para emitir un dictamen favorable.

“No hay voluntad de sacar dictamen hoy sino que se pasará a un cuarto intermedio hasta mañana al mediodía”, confirmó el presidente de la comisión, el senador libertario Agustín Coto.

La decisión permite al oficialismo ganar algunas horas para negociar con bloques aliados que solicitaron precisiones y modificaciones sobre el nuevo texto. La iniciativa tiene como uno de sus puntos centrales la suspensión de las PASO para las elecciones nacionales de 2027.

La discusión se produce después de la reunión de la mesa política del Gobierno realizada este martes en Casa Rosada, donde se reconoció que todavía faltaban adhesiones para conseguir el dictamen y se decidió incorporar propuestas de otros espacios.

Ocho firmas y una negociación abierta

La comisión de Asuntos Constitucionales está integrada por 19 senadores, por lo que el oficialismo necesita 10 firmas para conseguir un dictamen de mayoría. Según la información conocida durante la reunión, La Libertad Avanza dispone por ahora de ocho adhesiones: las de seis senadores propios y dos legisladores aliados de la UCR y Provincias Unidas.

Del encuentro participaron además de los libertarios la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich; Carlos “Camau” Espínola; Alejandra Vigo; los radicales Rodolfo Suárez y Eduardo Vischi; Carolina Moisés, de Convicción Federal, y Jorge Capitanich, quien se incorporó después de que se alcanzara el quórum reglamentario.

La intención del Gobierno es retomar la discusión este miércoles al mediodía e intentar entonces reunir las dos firmas que todavía necesita.

Fuentes oficialistas aseguraro que el Gobierno tendría además 37 votos para aprobar la iniciativa en la sesión prevista para el 26 de noviembre. Se trata, por el momento, de un cálculo de los negociadores del oficialismo y la primera instancia que deberá superar el proyecto continúa siendo la obtención del dictamen.

PASO, colectoras y Ficha Limpia: qué propone la reforma

El proyecto establece la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para las elecciones de 2027, uno de los principales objetivos electorales planteados por el Gobierno.

Otro de los puntos que genera discusión entre los aliados es la incorporación de un mecanismo de colectoras dentro de la Boleta Única de Papel.

El texto prevé que, de manera excepcional, una candidatura a presidente y vicepresidente pueda estar acompañada por dos columnas diferentes de candidaturas legislativas.

Además de la lista correspondiente a la agrupación política de la fórmula presidencial, podría incorporarse una segunda lista perteneciente a otra agrupación de distrito que no acompañe a otro candidato a presidente. Cada fuerza presentaría sus propias candidaturas legislativas y sus votos serían contabilizados de manera separada. La propuesta generó cuestionamientos incluso dentro de sectores cercanos al oficialismo. En las últimas horas, Gerardo Milman, dirigente cercano a Bullrich, advirtió que su aplicación para la categoría de senadores nacionales podría entrar en conflicto con el sistema constitucional de representación de mayoría y primera minoría.

La reforma también incorpora una versión de Ficha Limpia que impediría presentarse como candidatos a quienes tengan una condena por un delito doloso confirmada en segunda instancia. La propuesta oficial se diferencia en este punto de otras iniciativas opositoras que restringían la inhabilitación principalmente a condenas relacionadas con delitos de corrupción.

Según el texto en discusión, para tener impacto sobre una elección la condena de segunda instancia deberá haber sido dictada antes del 31 de diciembre del año anterior al proceso electoral. Si la confirmación se produce después del 1° de enero del año electoral, la inhabilitación comenzaría a tener efecto una vez finalizado ese proceso.

Con el debate ya iniciado, la negociación continuará ahora fuera y dentro de la comisión. El oficialismo necesita conseguir al menos dos adhesiones adicionales antes del miércoles al mediodía si pretende cerrar el dictamen y mantener su objetivo de llevar la reforma al recinto el 26 de noviembre.