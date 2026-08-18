La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) dispuso la inhabilitación del hombre que filmó a su hija de 9 años mientras manejaba un automóvil en Lago Puelo, Chubut. El conductor fue identificado y su licencia quedó suspendida de manera preventiva.

Según informaron fuentes del organismo a la Agencia Noticias Argentinas, las autoridades pudieron identificar al hombre que aparece en la filmación y posteriormente constataron que su licencia de conducir se encuentra radicada en la provincia de Chubut.

La decisión fue tomada luego de que el propio hombre difundiera el video en las redes sociales, donde se observa a la menor sentada frente al volante mientras él registra la situación. En las imágenes también se escucha a otro menor que le pregunta al hombre si después puede manejar. El padre le responde que todavía no llega a los pedales y explica que su hermana sí puede hacerlo porque tiene mayor alcance. La situación continúa mientras la niña permanece al volante y el hombre realiza distintos comentarios. En un momento de la grabación, incluso afirma: “Me lleva a El Bolsón ahora”, mientras continúa filmando a la menor. Luego, el padre le pregunta directamente a la niña cuántos años tiene. La respuesta de la chica es que tiene nueve. El hombre vuelve a referirse a la situación y le pregunta: “¿Y estás manejando?”, para después realizar otro comentario en tono distendido sobre la conducta de la menor y su relación con lo que hace su padre.

Tras conocerse las imágenes, la ANSV avanzó con la identificación del conductor y la suspensión preventiva de su licencia. El organismo también confirmó que el registro está radicado en Chubut. La medida se tomó a partir del episodio registrado y difundido públicamente por el propio hombre, en una filmación donde una niña de nueve años aparece al volante de un vehículo mientras su padre documenta la situación. La intervención de la autoridad nacional de seguridad vial derivó así en la inhabilitación preventiva del conductor, luego de que las imágenes permitieran identificarlo y establecer la jurisdicción en la que se encontraba radicada su licencia.