Un video registrado en Lago Puelo, Chubut, generó polémica en redes sociales después de mostrar a una nena de 9 años manejando un auto por las calles de la localidad mientras su padre la filmaba. En el vehículo también viajaba otro de sus hijos, menor que la conductora.

Las imágenes fueron grabadas por el propio hombre durante un paseo familiar. Allí se observa a la niña al volante mientras mantiene un diálogo con su padre, quien le pregunta su edad y destaca que puede conducir porque llega a los pedales. En otro momento del video, el hombre bromea con que la menor podría llevarlo hasta El Bolsón y luego la felicita por su desempeño al volante. La nena responde que tiene nueve años.

El registro rápidamente comenzó a circular por las redes sociales y desató cuestionamientos principalmente dirigidos al padre, tanto por haber permitido que la menor condujera como por haber decidido filmar la situación y compartirla públicamente.

Hasta el momento, no se informó que las autoridades hayan tomado medidas por el episodio. La situación, sin embargo, volvió a poner en discusión los riesgos de permitir que menores conduzcan vehículos motorizados en la vía pública.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) ya intervino en situaciones similares. A fines de 2025, por ejemplo, el organismo inhabilitó a un hombre de 23 años después de detectar en redes un video en el que permitía que su hijo de cinco años condujera un cuatriciclo por una ruta bonaerense. En ese caso, la ANSV recordó que los menores de edad no pueden conducir vehículos motorizados, una advertencia que también alcanza a situaciones como la registrada ahora en Chubut.

El episodio ocurrido en Lago Puelo quedó expuesto públicamente a partir de la decisión del propio padre de difundir las imágenes, que terminaron generando una reacción muy diferente a la celebración con la que él acompañó el video.