El oficialismo decidió eliminar las listas colectoras del proyecto de reforma electoral que contempla la suspensión de las PASO en 2027, uno de los puntos que había generado diferencias con sectores aliados en el Senado. La decisión fue anunciada este miércoles por la senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, mientras el Gobierno intenta reunir los respaldos necesarios para avanzar con el dictamen.

El cambio implica retirar uno de los aspectos más discutidos de la iniciativa durante las negociaciones de los últimos días y concentra ahora el debate en la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias para los comicios de 2027.

La propuesta original contemplaba habilitar excepcionalmente que una fórmula presidencial pudiera estar acompañada por dos listas legislativas diferentes, aunque los votos de cada una serían contabilizados de manera independiente.

Ese mecanismo había provocado cuestionamientos entre aliados que el Gobierno necesita para conseguir las mayorías en el Congreso.

Entre las objeciones públicas se había expresado incluso el senador Gerardo Milman, cercano a Bullrich, quien planteó dudas sobre la aplicación de las colectoras en las elecciones para el Senado. La discusión adquirió especial importancia porque La Libertad Avanza no cuenta por sí sola con los números necesarios para avanzar con la reforma y depende del acompañamiento de otros bloques.

La eliminación de las colectoras aparece así como una concesión del oficialismo destinada a acercar posiciones y facilitar el avance del proyecto.

El debate había comenzado el martes en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, donde el oficialismo consiguió abrir la reunión pero todavía no había alcanzado las firmas suficientes para emitir dictamen.

Al cierre de aquella jornada, La Libertad Avanza contabilizaba ocho de las diez firmas que necesitaba dentro de una comisión integrada por 19 senadores y había decidido pasar a un cuarto intermedio hasta este miércoles.

Con el retiro de las listas colectoras, el oficialismo buscará ahora conseguir los apoyos que le faltan para emitir dictamen y mantener en marcha su objetivo de llevar la reforma al recinto.

La iniciativa forma parte de la agenda electoral que impulsa el Gobierno de Javier Milei de cara a 2027 y su punto central continúa siendo la suspensión de las PASO para ese año.