El Senado abrirá el debate sobre la reforma electoral y la eliminación de las PASO: los puntos clave

El Senado abrirá este miércoles el debate de la reforma electoral que tiene como punto central la eliminación de las PASO para definir los candidatos electivos al Congreso y a la Presidencia, en medio de una fuerte tensión entre el oficialismo y los bloques dialoguistas.

El tratamiento se iniciará a las 16 en la comisión de Asuntos Constitucionales, que preside Agustín Coto, con el informe que dará la asesora del Gobierno Nacional y ex titular de la Dirección Nacional Electoral, Luz Landivar.

La apertura del debate se realiza en medio de las diferencias entre la LLA y los bloques dialoguistas, que rechazan la eliminación de las Pasos y que querían tratar primero en forma separada la ley de Ficha Limpia, lo que fue rechazado por el Gobierno pese a que en primera instancia la jefa del bloque libertario Patricia Bullrich, había dado el aval a la propuesta del PRO y la UCR.

El oficialismo necesita acuerdos con el PRO, la UCR, y los bloques provinciales porque es una ley que se aprueba con mayorías absolutas de 37 votos en el Senado y 129 en la Cámara de Diputados.

Uno de los puntos centrales del proyecto es la eliminación de las PASO a lo cual se oponen la mayoría de los bloques dialoguistas, con lo cual ahí el oficialismo tendrá que buscar otras alternativas como otra suspensión para las elecciones del 2027 o quitarles la obligatoriedad de esas elecciones primarias.

Puntos clave de la reforma