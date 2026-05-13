El Senado abrirá el debate sobre la reforma electoral y la eliminación de las PASO: los puntos clave

El Senado abrirá este miércoles el debate de la reforma electoral que tiene como punto central la eliminación de las PASO para definir los candidatos electivos al Congreso y a la Presidencia, en medio de una fuerte tensión entre el oficialismo y los bloques dialoguistas.
El tratamiento se iniciará a las 16 en la comisión de Asuntos Constitucionales, que preside Agustín Coto, con el informe que dará la asesora del Gobierno Nacional y ex titular de la Dirección Nacional Electoral, Luz Landivar.
La apertura del debate se realiza en medio de las diferencias entre la LLA y los bloques dialoguistas, que rechazan la eliminación de las Pasos y que querían tratar primero en forma separada la ley de Ficha Limpia, lo que fue rechazado por el Gobierno pese a que en primera instancia la jefa del bloque libertario Patricia Bullrich, había dado el aval a la propuesta del PRO y la UCR.
El oficialismo necesita acuerdos con el PRO, la UCR, y los bloques provinciales porque es una ley que se aprueba con mayorías absolutas de 37 votos en el Senado y 129 en la Cámara de Diputados.
Uno de los puntos centrales del proyecto es la eliminación de las PASO a lo cual se oponen la mayoría de los bloques dialoguistas, con lo cual ahí el oficialismo tendrá que buscar otras alternativas como otra suspensión para las elecciones del 2027 o quitarles la obligatoriedad de esas elecciones primarias.
Puntos clave de la reforma
- Se instrumenta la ley de Ficha Limpia con lo cual no podrá ser candidato a cargos electivos aquellos dirigentes condenados en segunda instancia de delitos dolosos.
- Se eliminan las elecciones primarias (PASO) para la elecciones de candidatos electivos al Congreso Nacional y la Presidencia, y cada alianza o partido político deberá elegir su propio sistema de elecciones para definir sus postulaciones
- Los candidatos a presidente para ser reconocidos deberán tener el aval del 0,1% del padrón electoral, mientras que para el Congreso será del 0,5 del padrón de cada distrito.
- Los partidos políticos para ser reconocidos a nivel nacional deberán estar reconocidos en 10 distritos y un mínimo de 0,1% de afiliados del padrón nacional.
- El financiamiento del Estado a las campañas se elimina y se aumenta del 2 al 35% el aporte privado que tendrá cada partido o alianza.
- Los partidos políticos tendrán como un único aporte público anual destinado al Fondo Partidario Permanente,
- No habrá más publicidad gratuita en los medios de comunicación.
- Se elimina el debate obligatorio de candidatos presidenciales que se realizó en el 2029 y 2023.
- Se modifica la ley de Boleta Única de Papel para permitir incorporar el tilde de boleta completa, y hasta se permite incorporar las elecciones provinciales en caso de elecciones simultáneas.