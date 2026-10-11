Tensión con Chile por un buque que cruzará aguas argentinas rumbo a Malvinas

La puesta en marcha de una ruta comercial marítima entre Punta Arenas y las Islas Malvinas abrió un nuevo foco de tensión entre Argentina y Chile. Un buque de bandera chilena deberá atravesar aguas bajo jurisdicción argentina durante su recorrido y desde el país trasandino siguen con atención las posibles medidas que podrían adoptar las autoridades nacionales.

El servicio será operado por la empresa Easter Island Naviera a través del buque Danstar, con capacidad para transportar 1.389 toneladas. El objetivo es realizar envíos periódicos de alimentos, materiales para la construcción, maquinarias y otras provisiones desde Chile hacia las islas.

Las primeras operaciones están previstas entre noviembre y diciembre, aunque la fecha exacta de partida se mantiene bajo reserva.

Según reportes de inteligencia chilena citados por la Agencia Noticias Argentinas, existe preocupación por la posibilidad de que durante la navegación se produzca un “evento crítico” que vuelva a tensionar la relación bilateral.

Entre las hipótesis contempladas por esos informes aparece una eventual intervención de la Prefectura Naval Argentina o la Armada Argentina. Hasta el momento, sin embargo, no se informó oficialmente que las autoridades argentinas hayan decidido interceptar la embarcación.

El punto más sensible del recorrido

Inicialmente se había evaluado que el Danstar navegara bordeando el Mar de Drake para evitar posibles controversias, pero finalmente se optó por realizar el trayecto a través del Estrecho de Magallanes.

El tramo que genera mayor preocupación en Chile se producirá cuando el barco abandone el estrecho y deba continuar su recorrido por aguas bajo jurisdicción argentina antes de dirigirse hacia las Malvinas.

El Gobierno argentino mantiene vigente el Decreto 256/2010, que establece la necesidad de autorización previa para determinados buques que se dirijan hacia las islas o atraviesen aguas jurisdiccionales argentinas con ese destino.

La cuestión se cruza, a su vez, con los compromisos asumidos por ambos países en el Tratado de Paz y Amistad de 1984, que contempla la libre navegación hacia y desde el Estrecho de Magallanes. El Tratado de Límites de 1881 también estableció la soberanía chilena sobre el estrecho y disposiciones relativas a la navegación.

La eventual aplicación de esas normas y su alcance sobre el recorrido previsto aparecen así como uno de los puntos centrales de la controversia.

Una ruta comercial de más de US$20 millones

La iniciativa busca convertir a Punta Arenas en un punto de abastecimiento regular para las Malvinas y competir con la conexión comercial que actualmente tiene a Montevideo como uno de sus principales centros logísticos.

Las estimaciones del sector ubican el mercado potencial por encima de los US$20 millones anuales.

Para reducir el riesgo de una escalada, se decidió que el Danstar realice el viaje sin escolta militar chilena y que no se comunique anticipadamente la fecha exacta de su partida.

El Ejecutivo chileno sigue de cerca la preparación de la travesía y contempla una respuesta diplomática en caso de que se produzca algún incidente durante la navegación.

La atención estará puesta ahora en el primer viaje del Danstar, previsto entre noviembre y diciembre, y especialmente en su paso desde el Estrecho de Magallanes hacia las aguas bajo jurisdicción argentina rumbo a las islas.